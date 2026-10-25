Ofrecen rayos X sin cita y mastografías gratuitas en Salud Municipal de Torreón
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El servicio de imagenología opera de lunes a viernes con un costo accesible; para el estudio de mama de octubre se requiere agendar cita previa vía WhatsApp
TORREÓN, COAH.- La Dirección de Salud Pública Municipal de Torreón ofrece estudios de rayos X a bajo costo sin necesidad de agendar cita, únicamente presentando una orden médica.
El titular de la dependencia, Juan Pérez Ortega, informó que el Departamento de Imagenología atiende de lunes a viernes, de 09:00 a 13:00 horas.
El servicio abarca radiografías de distintas partes del cuerpo como abdomen, cadera, pelvis, cráneo, cuello, tórax y columna (cervical, dorsal y lumbar).
También se realizan estudios de extremidades y articulaciones (hombro, codo, muñeca, mano, rodilla, tobillo, entre otros), además de clavícula, escápula, esternón, maxilar, senos paranasales, región sacrococcígea, perfilograma y tele de tórax.
Como parte del mes de la lucha contra el cáncer de mama, durante octubre también se ofrecen mastografías gratuitas.
A diferencia de los rayos X, este estudio sí requiere cita previa, la cual se puede agendar comunicándose vía WhatsApp al 871 143 3675, donde se brindará información sobre la disponibilidad y el procedimiento para acceder al servicio.