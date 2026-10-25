Ofrecen rayos X sin cita y mastografías gratuitas en Salud Municipal de Torreón

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    Ofrecen rayos X sin cita y mastografías gratuitas en Salud Municipal de Torreón
    Personal del Departamento de Imagenología asiste a una paciente durante la realización de un estudio de rayos X. SANDRA GÓMEZ

El servicio de imagenología opera de lunes a viernes con un costo accesible; para el estudio de mama de octubre se requiere agendar cita previa vía WhatsApp

TORREÓN, COAH.- La Dirección de Salud Pública Municipal de Torreón ofrece estudios de rayos X a bajo costo sin necesidad de agendar cita, únicamente presentando una orden médica.

El titular de la dependencia, Juan Pérez Ortega, informó que el Departamento de Imagenología atiende de lunes a viernes, de 09:00 a 13:00 horas.

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El servicio abarca radiografías de distintas partes del cuerpo como abdomen, cadera, pelvis, cráneo, cuello, tórax y columna (cervical, dorsal y lumbar).

También se realizan estudios de extremidades y articulaciones (hombro, codo, muñeca, mano, rodilla, tobillo, entre otros), además de clavícula, escápula, esternón, maxilar, senos paranasales, región sacrococcígea, perfilograma y tele de tórax.

Como parte del mes de la lucha contra el cáncer de mama, durante octubre también se ofrecen mastografías gratuitas.

A diferencia de los rayos X, este estudio sí requiere cita previa, la cual se puede agendar comunicándose vía WhatsApp al 871 143 3675, donde se brindará información sobre la disponibilidad y el procedimiento para acceder al servicio.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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