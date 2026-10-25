Torreón: renuevan alumbrado de La Jabonera con inversión de un millón de pesos
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Las labores abarcaron las canchas de básquetbol, fútbol, andadores y el estacionamiento; buscan ampliar el uso de las instalaciones durante la noche
TORREÓN, COAH.- Las canchas, los andadores y el estacionamiento del Complejo Cultural y Deportivo La Jabonera, en Torreón, cuentan con nuevo alumbrado, tras concluir una intervención de un millón de pesos destinada a mejorar las condiciones de uso y la seguridad durante la noche.
Los trabajos abarcaron las áreas de básquetbol y fútbol, además de los espacios por donde transitan las familias y visitantes, informó Fernando Villarreal Cuéllar, director de Servicios Públicos Municipales.
Explicó que la modernización y el reforzamiento de la iluminación buscan facilitar el desarrollo de actividades deportivas, culturales y recreativas una vez que oscurece. Con ello, los usuarios disponen de instalaciones mejor acondicionadas para sus entrenamientos y momentos de convivencia.
La intervención forma parte del programa de espacios seguros de la administración municipal, que contempla el mantenimiento de lugares públicos destinados al deporte, la cultura y el esparcimiento.
Con las obras concluidas, el complejo refuerza su infraestructura para recibir a jóvenes, deportistas y familias que acuden a sus instalaciones, con una iluminación que permite dar continuidad a las actividades más allá del horario diurno.