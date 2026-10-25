Torreón: renuevan alumbrado de La Jabonera con inversión de un millón de pesos

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    Torreón: renuevan alumbrado de La Jabonera con inversión de un millón de pesos
    La intervención abarcó el estacionamiento y las áreas de esparcimiento para mejorar la seguridad de los usuarios. SANDRA GÓMEZ

Las labores abarcaron las canchas de básquetbol, fútbol, andadores y el estacionamiento; buscan ampliar el uso de las instalaciones durante la noche

TORREÓN, COAH.- Las canchas, los andadores y el estacionamiento del Complejo Cultural y Deportivo La Jabonera, en Torreón, cuentan con nuevo alumbrado, tras concluir una intervención de un millón de pesos destinada a mejorar las condiciones de uso y la seguridad durante la noche.

Los trabajos abarcaron las áreas de básquetbol y fútbol, además de los espacios por donde transitan las familias y visitantes, informó Fernando Villarreal Cuéllar, director de Servicios Públicos Municipales.

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Explicó que la modernización y el reforzamiento de la iluminación buscan facilitar el desarrollo de actividades deportivas, culturales y recreativas una vez que oscurece. Con ello, los usuarios disponen de instalaciones mejor acondicionadas para sus entrenamientos y momentos de convivencia.

La intervención forma parte del programa de espacios seguros de la administración municipal, que contempla el mantenimiento de lugares públicos destinados al deporte, la cultura y el esparcimiento.

$!Los nuevos reflectores permiten a los visitantes transitar por los andadores del complejo durante la noche.
Los nuevos reflectores permiten a los visitantes transitar por los andadores del complejo durante la noche. SANDRA GÓMEZ

Con las obras concluidas, el complejo refuerza su infraestructura para recibir a jóvenes, deportistas y familias que acuden a sus instalaciones, con una iluminación que permite dar continuidad a las actividades más allá del horario diurno.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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