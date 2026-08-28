Olivia olfatea paquete con mariguana y gomitas de THC, en paquetería de Torreón

El aseguramiento ocurrió alrededor de las 15:24 horas del 27 de agosto, cuando agentes de la Unidad Canina del Mando Coordinado Policial Torreón realizaban labores preventivas en los almacenes de una compañía ubicada sobre la calle Adolfo Aymes.

TORREÓN, COAH.- La intervención de “Olivia”, elemento canino de la Policía Municipal, permitió detectar un paquete que contenía mariguana, cigarros elaborados con la misma droga y gomitas con extracto de cannabis, dentro de una empresa de mensajería de Ciudad Industrial.

Durante la inspección de los envíos, Olivia realizó una marcación positiva sobre uno de los paquetes. Ante la alerta del ejemplar, los oficiales activaron los protocolos correspondientes para efectuar su revisión y aseguramiento.

Dentro de una caja de cartón encontraron dos frascos de gomitas. Uno tenía la leyenda “God’s Beard Cult”, sabor maracuyá, con referencia a extracto de cannabis, mientras que el segundo estaba identificado como “Magic Gummies”, sabor blackberry cream.

Los policías también localizaron dos bolsas selladas al calor con la leyenda “Limon Kush Premium Strain”, las cuales contenían hierba verde y seca con características semejantes a la mariguana.

Además, se aseguró una caja de plástico con cinco cigarros preenrollados, rellenos con una sustancia vegetal de apariencia similar al enervante.

De acuerdo con el reporte policial, el decomiso consistió en aproximadamente una onza de mariguana, 2 frascos de gomitas con THC y 5 cigarros, productos cuyo valor comercial fue calculado en alrededor de 16 mil pesos.

Los indicios quedaron a disposición del Ministerio Público del Centro de Operaciones Estratégicas (COE), donde serán sometidos a los análisis necesarios para establecer el tipo y peso exacto de las sustancias e integrar la carpeta de investigación correspondiente.