Arranca la ‘Semana Apache’ en la Escuela de Bachilleres Venustiano Carranza de la UAdeC Laguna

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Torreón
/ 21 abril 2026
    Arranca la ‘Semana Apache’ en la Escuela de Bachilleres Venustiano Carranza de la UAdeC Laguna
    En el encuentro se imparten conferencias sobre temas como criminología, salud, habilidades y derechos humanos. CORTESÍA

El evento se realiza del 20 al 24 de abril con actividades académicas, culturales y deportivas

TORREÓN, COAH.- La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través de la Escuela de Bachilleres “Venustiano Carranza” (PVC), dio inicio a la “Semana Apache”, un evento académico, cultural y deportivo que se llevará a cabo del 20 al 24 de abril en las instalaciones del plantel.

La ceremonia de inauguración tuvo lugar en el auditorio de la institución, con la presencia del coordinador de la Unidad Laguna, Omar Rojas Zapata; la directora de la PVC, Jessica Zapata Escalera; la secretaria académica, Sayra Yazmín Herrera Cerda; y el secretario administrativo, Héctor Fernando Chavoya Flores.

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Durante su mensaje, Omar Rojas Zapata felicitó a la directora por la organización del evento, al destacar que este tipo de actividades fortalecen la excelencia educativa mediante el trabajo, el liderazgo y el compromiso. Asimismo, subrayó que la preparatoria Venustiano Carranza es un referente académico en la región por su historia y por la formación de jóvenes que se preparan para cursar estudios profesionales.

Las actividades iniciaron con la conferencia magistral “El Derecho y la Criminología”, impartida por el propio coordinador, seguida de la charla “Top 10 Soft Skills for High School Students”, a cargo de Brenda Elizabeth Fraire. Además, se realizó la exposición “Aprender significativamente con juegos didácticos”, presentada por la Dra. Martha Silvia Orozco, y una muestra de carteles sobre autoestima y pensamiento filosófico.

Para el desarrollo de la semana, se contempla un amplio programa de conferencias, talleres y exposiciones. Entre los temas destacan salud, criminología, medicina genética, prevención de la violencia digital, emprendimiento, estilos de vida saludables, fotografía y derechos humanos.

$!Desarrollan talleres prácticos de ciencia, emprendimiento, arte y tecnología.
Desarrollan talleres prácticos de ciencia, emprendimiento, arte y tecnología. CORTESÍA

También se llevarán a cabo actividades prácticas como talleres de hidroponía, defensa personal, teatro musical, elaboración de productos de higiene y maquillaje, así como exhibiciones deportivas y dinámicas recreativas.

El programa incluye además conferencias sobre salud mental en la era digital, juventud segura, historia regional, impuestos en México y orientación vocacional, entre otros temas de interés para la comunidad estudiantil.

Como parte de la agenda, se desarrollarán exposiciones pictóricas, actividades lúdicas, juegos académicos y eventos especiales como la carrera de botargas.

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La “Semana Apache” concluirá el 24 de abril con una ceremonia de clausura y la entrega del Galardón Apache, reconocimiento que destaca la participación y el desempeño de las y los estudiantes.

Con este evento, la UAdeC reafirma su compromiso de ofrecer espacios de formación integral que impulsen el desarrollo académico, cultural y personal de su comunidad estudiantil.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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