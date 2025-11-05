Operativo ‘Cero Tolerancia’ en Torreón es para respetar el reglamento vial: Martha Faz

Torreón
/ 5 noviembre 2025
    Operativo ‘Cero Tolerancia’ en Torreón es para respetar el reglamento vial: Martha Faz
    Se buscará establecer acuerdos para reforzar la corresponsabilidad social y promover alternativas de transporte seguro, como el uso de taxis o servicios de conductor designado. FOTO: SANDRA GÓMEZ/ VANGUARDIA

Este operativo comenzó en 2024 porque se registraron 6 mil choques viales con 38 decesos; en 2025 se han superado los 5 mil choques viales y 46 defunciones

TORREÓN, COAH.- El Operativo “Cero Tolerancia”, a cargo de la Dirección de Tránsito y Vialidad, está enfocado en la aplicación y respeto al reglamento vigente y con ello generar las condiciones de seguridad a transeúntes y conductores, dijo Martha Alicia Faz Dávila en Torreón.

Este operativo pretende fomentar una cultura vial más responsable, promoviendo conductas preventivas, tanto en quienes caminan como en quienes manejan vehículos.

La directora de la dependencia informó que están aplicando sanciones económicas fijadas de antemano por la autoridad, pero no es una acción recaudatoria, sino inscrita en el marco general de la seguridad pública.

Estas sanciones tienen como principal objetivo concientizar a la ciudadanía sobre las consecuencias de infringir la ley, priorizando la protección de la vida y la integridad física de todos los usuarios de la vía pública.

Explicó que el fin de semana, la Dirección de Tránsito y Vialidad de Torreón inició con las primeras acciones de educación vial establecidas en el programa “Cero Tolerancia”, que tiene por objetivo reducir el número de accidentes viales y defunciones relacionadas con percances.

Entre las estrategias implementadas se encuentran pláticas informativas, distribución de material didáctico y la realización de campañas de sensibilización en puntos estratégicos de la ciudad.

La funcionaria dio a conocer que próximamente se tendrá una reunión con propietarios de bares para implementar acciones de prevención entre sus clientes y evitar el uso del volante si se encuentra en estado de ebriedad.

Se buscará establecer acuerdos para reforzar la corresponsabilidad social y promover alternativas de transporte seguro, como el uso de taxis o servicios de conductor designado.

Recordó que este operativo se implementó debido a que en el 2024 se registraron 6 mil accidentes viales con 38 decesos y en lo que va de este 2025 se han superado los 5 mil accidentes viales y contabilizado 46 defunciones.

Estas cifras alarmantes refuerzan la necesidad de intensificar las acciones preventivas y de control, apuntando a la disminución de la incidencia de accidentes y la salvaguarda de la vida de los habitantes de Torreón.

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

