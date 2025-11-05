Operativo ‘Cero Tolerancia’ en Torreón es para respetar el reglamento vial: Martha Faz

TORREÓN, COAH.- El Operativo “Cero Tolerancia”, a cargo de la Dirección de Tránsito y Vialidad, está enfocado en la aplicación y respeto al reglamento vigente y con ello generar las condiciones de seguridad a transeúntes y conductores, dijo Martha Alicia Faz Dávila en Torreón.

Este operativo pretende fomentar una cultura vial más responsable, promoviendo conductas preventivas, tanto en quienes caminan como en quienes manejan vehículos.

TE PUEDE INTERESAR: Supervisa Román Cepeda rehabilitación vial y destaca inversión histórica para Torreón

La directora de la dependencia informó que están aplicando sanciones económicas fijadas de antemano por la autoridad, pero no es una acción recaudatoria, sino inscrita en el marco general de la seguridad pública.

Estas sanciones tienen como principal objetivo concientizar a la ciudadanía sobre las consecuencias de infringir la ley, priorizando la protección de la vida y la integridad física de todos los usuarios de la vía pública.

Explicó que el fin de semana, la Dirección de Tránsito y Vialidad de Torreón inició con las primeras acciones de educación vial establecidas en el programa “Cero Tolerancia”, que tiene por objetivo reducir el número de accidentes viales y defunciones relacionadas con percances.

Entre las estrategias implementadas se encuentran pláticas informativas, distribución de material didáctico y la realización de campañas de sensibilización en puntos estratégicos de la ciudad.

La funcionaria dio a conocer que próximamente se tendrá una reunión con propietarios de bares para implementar acciones de prevención entre sus clientes y evitar el uso del volante si se encuentra en estado de ebriedad.

Se buscará establecer acuerdos para reforzar la corresponsabilidad social y promover alternativas de transporte seguro, como el uso de taxis o servicios de conductor designado.

Recordó que este operativo se implementó debido a que en el 2024 se registraron 6 mil accidentes viales con 38 decesos y en lo que va de este 2025 se han superado los 5 mil accidentes viales y contabilizado 46 defunciones.

Estas cifras alarmantes refuerzan la necesidad de intensificar las acciones preventivas y de control, apuntando a la disminución de la incidencia de accidentes y la salvaguarda de la vida de los habitantes de Torreón.