Supervisa Román Cepeda rehabilitación vial y destaca inversión histórica para Torreón

Torreón
/ 5 noviembre 2025
    Supervisa Román Cepeda rehabilitación vial y destaca inversión histórica para Torreón
    Estas obras forman parte de un programa integral de mejoramiento urbano. FOTO: SANDRA GÓMEZ/ VANGUARDIA

El edil destacó que en este 2025 se concluirán 40 obras de pavimentación, en las que el municipio destinó un presupuesto superior a los 120 millones de pesos

TORREÓN, COAH.- El alcalde Román Alberto Cepeda realizó un recorrido por los trabajos de rehabilitación de carpeta asfáltica en los carriles más dañados del Diagonal Reforma, cuya inversión es de seis millones de pesos en Torreón.

Durante la visita, supervisó personalmente la calidad de los materiales empleados y el avance de la obra, resaltando la importancia de mantener en óptimas condiciones una de las principales arterias viales de la ciudad para garantizar la seguridad y fluidez del tránsito vehicular.

TE PUEDE INTERESAR: Attolini ‘satura’ tribuna del Congreso de Coahuila: presenta 10 puntos de acuerdo en una sola sesión

El edil destacó que en este 2025 se concluirá con 40 obras de pavimentación, en las que el municipio destinó un presupuesto superior a los 120 millones de pesos.

Estas obras forman parte de un programa integral de mejoramiento urbano, que responde tanto a solicitudes vecinales como a estudios técnicos realizados por las dependencias municipales, con el objetivo de atender las zonas que presentan mayor deterioro y mejorar la conectividad urbana.

Comentó que simultáneamente se están modernizando las vialidades como en El Tajito, la Merced y la Unión, entre otras, donde se llevan a cabo trabajos de repavimentación y reposición de drenajes.

Además, señaló que estas intervenciones no sólo renuevan la superficie de rodamiento, sino que también incluyen la modernización de infraestructura hidráulica y sanitaria, lo que permitirá prolongar la vida útil de las calles y prevenir futuros problemas de baches o inundaciones durante la temporada de lluvias.

Temas


Infraestructura
Vialidad
inversiones

Localizaciones


Coahuila
Torreón

true

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Explicó que cuando la miopía aparece a edades tempranas, el crecimiento natural del ojo hace que la graduación avance con los años.

Saltillo: más niños desarrollan miopía por el uso prolongado de pantallas
Otras sombras michoacanas

Otras sombras michoacanas
true

Coahuila: Fracking, ¿sí o no? Se trata de un dilema real
true

Carlos Manzo o la debacle de la seguridad pública
La propuesta busca incluir la modificación de placas dentro de los delitos de falsificación de documentos de vehículos.

Coahuila: proponen hasta ocho años de prisión a quien modifique las placas vehiculares
Simón Espinoza Pérez trabajó casi 40 años en el Alto Horno 5 de AHMSA.

Fallece Simón Espinoza, otro exobrero de AHMSA sin recibir su liquidación
La SEP ha confirmado que en noviembre de 2025 los estudiantes de nivel básico disfrutarán de dos megapuentes, además de varios días sin clases antes del cierre del año.

Confirma SEP dos megapuentes en noviembre 2025... ¿Cuándo serán?
Esta fotografía del 26 de octubre de 2025 muestra el barco de guerra estadounidense USS Gravely, en Puerto España, Trinidad y Tobago.

¿Atacar Venezuela o no? Trump contempla sus opciones