Supervisa Román Cepeda rehabilitación vial y destaca inversión histórica para Torreón

TORREÓN, COAH.- El alcalde Román Alberto Cepeda realizó un recorrido por los trabajos de rehabilitación de carpeta asfáltica en los carriles más dañados del Diagonal Reforma, cuya inversión es de seis millones de pesos en Torreón.

Durante la visita, supervisó personalmente la calidad de los materiales empleados y el avance de la obra, resaltando la importancia de mantener en óptimas condiciones una de las principales arterias viales de la ciudad para garantizar la seguridad y fluidez del tránsito vehicular.

El edil destacó que en este 2025 se concluirá con 40 obras de pavimentación, en las que el municipio destinó un presupuesto superior a los 120 millones de pesos.

Estas obras forman parte de un programa integral de mejoramiento urbano, que responde tanto a solicitudes vecinales como a estudios técnicos realizados por las dependencias municipales, con el objetivo de atender las zonas que presentan mayor deterioro y mejorar la conectividad urbana.

Comentó que simultáneamente se están modernizando las vialidades como en El Tajito, la Merced y la Unión, entre otras, donde se llevan a cabo trabajos de repavimentación y reposición de drenajes.

Además, señaló que estas intervenciones no sólo renuevan la superficie de rodamiento, sino que también incluyen la modernización de infraestructura hidráulica y sanitaria, lo que permitirá prolongar la vida útil de las calles y prevenir futuros problemas de baches o inundaciones durante la temporada de lluvias.