Operativos dejan saldo blanco en Torreón; agente aplica Heimlich y salva vida a ciudadano

Torreón
/ 12 diciembre 2025
    Operativos dejan saldo blanco en Torreón; agente aplica Heimlich y salva vida a ciudadano
    Autoridades municipales revisan los resultados de movilidad y seguridad vial del bimestre. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

La Dirección de Tránsito y Vialidad presentó su informe bimestral, que incluye dispositivos aplicados durante eventos masivos y festividades

TORREÓN, COAH.- La Comisión de Movilidad y Seguridad Vial recibió este viernes el informe de actividades y operativos realizados por la Dirección de Tránsito y Vialidad durante noviembre y diciembre, a cargo de Luis Enrique Valencia, coordinador jurídico de la dependencia.

El presidente de la comisión, Raúl Alejandro Garza del Valle, subrayó que estos reportes permiten construir estrategias más integrales para atender las áreas de oportunidad en movilidad urbana.

Entre los operativos presentados se encuentran los aplicados durante El Buen Fin, el partido México vs. Uruguay, el Desfile de la Revolución Mexicana, el Encendido de Villa Magia y el Operativo de Peregrinaciones 2025, todos con saldo blanco.

El funcionario también destacó la capacitación en primeros auxilios y derechos humanos dirigida a 150 agentes, impartida por paramédicos de la Cruz Roja Torreón. La formación ya tuvo un caso de éxito: un agente salvó la vida de una persona aplicando la maniobra de Heimlich durante una emergencia reciente.

Valencia señaló que las acciones impulsadas por la administración municipal, a través de la directora Alicia Faz, han rendido resultados positivos. Asimismo, reconoció que la intervención de los regidores ha permitido ajustar estrategias, como la reciente actualización del reglamento para usuarios de scooters y patinetas eléctricas.

Entre las nuevas disposiciones se incluye el uso obligatorio de casco y equipo reflejante, la circulación por vías secundarias y de baja velocidad, portar luces nocturnas y respetar el reglamento; de no hacerlo, los usuarios podrán ser sancionados.

Torreón

