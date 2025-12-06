Orquesta juvenil de Torreón presenta concierto navideño con ballet clásico

Torreón
/ 6 diciembre 2025
    Orquesta juvenil de Torreón presenta concierto navideño con ballet clásico
    La OSIJUT presentará un programa especial con obras de Delibes y Tchaikovsky en el Teatro Nazas. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

El programa incluye selecciones de las partituras más emblemáticas de Delibes y Tchaikovsky

TORREÓN, COAH.- La Orquesta Sinfónica Juvenil de Torreón (OSIJUT) ofrecerá su cuarto concierto de temporada con un programa dedicado a dos clásicos del ballet: Coppélia, de Léo Delibes, y El Cascanueces, de Piotr I. Tchaikovsky. La presentación será el jueves 11 de diciembre a las 20:00 horas en el Teatro Nazas, con entrada libre.

Antonio Méndez Vigatá, titular del Instituto Municipal de Cultura y Educación (IMCE), informó que el espectáculo contará con la participación de los directores invitados Larissa Olivares y Román Pavón, quienes asumirán la batuta en cada una de las secciones del programa.

La primera parte estará centrada en selecciones de Coppélia, una de las obras más reconocidas de Delibes, que incluye piezas como Prélude, Mazurka, Valse, Boléro y el Galop final, bajo la dirección de Olivares.

$!El concierto de temporada se realizará el 11 de diciembre, a las 20:00 horas, en el Teatro Nazas, con acceso gratuito.
FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Tras un intermedio, Pavón encabezará la interpretación de fragmentos de El Cascanueces, entre ellos la Valse des fleurs y el tradicional Pas de Deux.

Méndez Vigatá destacó que la OSIJUT está integrada por más de 70 jóvenes músicos que fortalecen valores como la disciplina y el trabajo en equipo, cualidades fundamentales en el funcionamiento de una orquesta sinfónica.

Agregó que, a casi 15 años de su fundación, la OSIJUT se ha consolidado como una agrupación clave en la vida cultural, social y educativa de la región.

“Es un espacio que la Administración del alcalde Román Alberto Cepeda González abre para apoyar el talento de los torreonenses e impulsar el arte y la cultura entre la ciudadanía”, señaló.

