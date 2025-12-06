Orquesta juvenil de Torreón presenta concierto navideño con ballet clásico

TORREÓN, COAH.- La Orquesta Sinfónica Juvenil de Torreón (OSIJUT) ofrecerá su cuarto concierto de temporada con un programa dedicado a dos clásicos del ballet: Coppélia, de Léo Delibes, y El Cascanueces, de Piotr I. Tchaikovsky. La presentación será el jueves 11 de diciembre a las 20:00 horas en el Teatro Nazas, con entrada libre.

Antonio Méndez Vigatá, titular del Instituto Municipal de Cultura y Educación (IMCE), informó que el espectáculo contará con la participación de los directores invitados Larissa Olivares y Román Pavón, quienes asumirán la batuta en cada una de las secciones del programa.

La primera parte estará centrada en selecciones de Coppélia, una de las obras más reconocidas de Delibes, que incluye piezas como Prélude, Mazurka, Valse, Boléro y el Galop final, bajo la dirección de Olivares.