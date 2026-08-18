Otro golpe al huachicoleo en Coahuila: aseguran 64 mil litros de combustible en San Pedro

SAN PEDRO, COAH.- Un nuevo aseguramiento de hidrocarburo volvió a colocar a Coahuila en el foco de los operativos federales contra el transporte y manejo irregular de combustibles. Elementos de la Guardia Nacional decomisaron 64 mil litros de hidrocarburo en San Pedro de las Colonias y detuvieron a un hombre relacionado con el traslado de la carga.

El operativo se realizó entre el 14 y el 16 de agosto, de acuerdo con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México. En la intervención también fue asegurado un tractocamión que transportaba dos autotanques con el combustible, aunque la autoridad no precisó el punto exacto del decomiso ni el tipo de hidrocarburo.

Hasta ahora tampoco se ha informado el origen y destino de la carga, la empresa propietaria de las unidades, la documentación presentada por el conductor o el delito específico por el que fue detenido. Por ello, oficialmente no puede establecerse que el combustible sea robado o corresponda al denominado “huachicol fiscal”.

El caso se suma a una cadena de aseguramientos registrados en Coahuila durante 2026. Entre ellos destacan operativos en Ramos Arizpe, la carretera Saltillo-Torreón, Parras y General Cepeda, donde autoridades han localizado pipas, autotanques, combustible y hasta tomas clandestinas conectadas a ductos.

Considerando siete aseguramientos con cantidades públicamente conocidas, el volumen acumulado alcanza al menos 321 mil 750 litros de hidrocarburo. La cifra contempla los 64 mil litros decomisados en San Pedro y otros seis casos registrados desde enero, aunque no representa un balance oficial de todos los aseguramientos realizados en el estado.

La dimensión del problema también se refleja en los antecedentes de 2025. En julio de ese año, autoridades localizaron en Ramos Arizpe 33 carrotanques con 3 millones 960 mil litros de hidrocarburo y, de manera simultánea, otros 96 carrotanques en Saltillo con 11 millones 520 mil litros.

En conjunto, aquel operativo permitió asegurar 129 unidades ferroviarias y 15 millones 480 mil litros de combustible. Comparados con ese antecedente, los 64 mil litros encontrados recientemente en San Pedro representan apenas alrededor de 0.4 por ciento de aquel volumen.

La magnitud de los decomisos convirtió a Coahuila en líder nacional durante 2025. Según datos del Inegi, la Guardia Nacional y corporaciones estatales aseguraron 16 millones 977 mil 472 litros de hidrocarburo en la entidad, de los cuales 16 millones 335 mil 104 correspondieron a la Guardia Nacional. El estado concentró además 31.9 por ciento del combustible asegurado por esa corporación en todo el país, mientras el nuevo caso de San Pedro queda bajo investigación para determinar el origen y situación legal de la carga.