Persisten tiraderos de basura en colonias; Servicios Públicos refuerza limpieza en Torreón

A pesar de las acciones permanentes de limpieza que realiza el Ayuntamiento a través de las cuadrillas de “La Ola”, continúan registrándose sectores de la ciudad donde de manera recurrente se acumula basura y desechos en la vía pública y en predios.

El director general de Servicios Públicos, Fernando Villarreal Cuéllar, informó que entre las colonias con mayor reincidencia se encuentran Villa Zaragoza, Campo Nuevo Zaragoza, Monterreal y Santa Sofía, donde constantemente se retiran residuos domésticos y escombro que son depositados en espacios no autorizados.

De igual manera, señaló que se han detectado problemáticas similares en camellones y áreas públicas de las colonias Abastos, Carolinas, Tierra y Libertad, Moctezuma y San Marcos, puntos en los que el personal municipal realiza intervenciones frecuentes para mantener la limpieza.

El funcionario explicó que, pese al exhorto permanente por parte de la Administración Municipal para evitar tirar basura o dejar escombro en lugares indebidos, algunos ciudadanos continúan haciendo caso omiso e incluso arrojan desechos desde vehículos en circulación.