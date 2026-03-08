Persisten tiraderos de basura en colonias; Servicios Públicos refuerza limpieza en Torreón

Torreón
/ 8 marzo 2026
    Villa Zaragoza, Campo Nuevo Zaragoza, Monterreal y Santa Sofía concentran mayor problemática. CORTESÍA

Personal municipal retira con frecuencia residuos domésticos y escombro en espacios no autorizados

A pesar de las acciones permanentes de limpieza que realiza el Ayuntamiento a través de las cuadrillas de “La Ola”, continúan registrándose sectores de la ciudad donde de manera recurrente se acumula basura y desechos en la vía pública y en predios.

El director general de Servicios Públicos, Fernando Villarreal Cuéllar, informó que entre las colonias con mayor reincidencia se encuentran Villa Zaragoza, Campo Nuevo Zaragoza, Monterreal y Santa Sofía, donde constantemente se retiran residuos domésticos y escombro que son depositados en espacios no autorizados.

TE PUEDE INTERESAR: Refuerzan señalización en ciclovía del bulevar Senderos, en Torreón

De igual manera, señaló que se han detectado problemáticas similares en camellones y áreas públicas de las colonias Abastos, Carolinas, Tierra y Libertad, Moctezuma y San Marcos, puntos en los que el personal municipal realiza intervenciones frecuentes para mantener la limpieza.

El funcionario explicó que, pese al exhorto permanente por parte de la Administración Municipal para evitar tirar basura o dejar escombro en lugares indebidos, algunos ciudadanos continúan haciendo caso omiso e incluso arrojan desechos desde vehículos en circulación.

Los desechos generan focos de contaminación y afectan la imagen urbana. CORTESÍA

Indicó que estas prácticas generan focos de contaminación que afectan la imagen urbana, representan riesgos para la salud pública y además perjudican el funcionamiento del sistema de drenaje sanitario, al dificultar el desalojo del agua durante la temporada de lluvias.

Villarreal Cuéllar destacó que el municipio ha impulsado diversas campañas de limpieza, entre ellas las jornadas realizadas mediante la brigada multidisciplinaria “El Alcalde y su equipo en tu colonia hacemos más”, así como acciones coordinadas con distintas dependencias, con el objetivo de ofrecer espacios dignos y seguros para las familias.

TE PUEDE INTERESAR: Ordena IEC retiro de propaganda de Morena tras denuncia del PAN en Coahuila

“Un lugar digno no es el que más se limpia, sino el que su gente ensucia menos y cuida”, expresó el funcionario, al reiterar que estas acciones forman parte de la instrucción del alcalde Román Alberto Cepeda González de fortalecer la cultura de limpieza y la participación ciudadana en el cuidado del entorno.

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

