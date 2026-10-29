Plantea Gabriel Elizondo reglas para trasladar combustible de uso productivo

TORREÓN, COAH.- El senador por Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, presentó una iniciativa de reforma a la legislación en materia de hidrocarburos para establecer reglas que permitan trasladar combustible adquirido legalmente y destinado al abastecimiento de maquinaria y equipo de trabajo, sin que esta actividad sea considerada transporte o distribución comercial cuando se cumplan determinadas condiciones. En entrevista en Torreón, donde acompañó al alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís en el arranque de acciones de pavimentación y drenaje, el legislador explicó que la propuesta responde a planteamientos de integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), quienes expusieron las dificultades que enfrentan para abastecer maquinaria en obras alejadas de las estaciones de servicio.

Esta situación, señaló, genera gastos adicionales y retrasos en los trabajos, por lo que consideró necesario establecer un marco legal que distinga el traslado de combustible para uso propio de las actividades comerciales relacionadas con los hidrocarburos. “Esta iniciativa la presentamos con mucha responsabilidad, porque sabemos que hay empresarios y trabajadores que necesitan trasladar combustible para abastecer su maquinaria. Lo que buscamos es que existan reglas claras para que puedan acreditar que lo adquirieron legalmente, mediante una factura u otros medios de prueba permitidos por la ley, y trasladarlo para abastecer sus propios equipos de trabajo, sin comercializarlo y cumpliendo con las medidas de seguridad correspondientes”, señaló. PROPONE REQUISITOS PARA EL TRASLADO Elizondo Pérez detalló que la iniciativa plantea un régimen simplificado y proporcional para que constructores, agricultores y ganaderos puedan transportar combustible adquirido legalmente para sus propias actividades productivas. La propuesta contempla requisitos de registro, límites de volumen y medidas de seguridad que deberá establecer la Comisión Nacional de Energía. Bajo las condiciones previstas, el traslado no estaría sujeto a los permisos aplicables al transporte o distribución comercial de hidrocarburos.

El objetivo es facilitar el abastecimiento de maquinaria y equipo sin eliminar los mecanismos de control ni permitir que el combustible sea destinado a la venta. El senador sostuvo que la iniciativa busca proteger el empleo y la actividad económica, así como respaldar el desarrollo de Coahuila que impulsa el gobernador Manolo Jiménez Salinas. Añadió que el combate al robo de combustible debe mantenerse como una prioridad, pero subrayó que las medidas de vigilancia deben diferenciar las actividades ilícitas de las necesidades de quienes utilizan hidrocarburos para desarrollar legalmente sus labores productivas. La propuesta busca, de esta manera, establecer condiciones para que los sectores de la construcción y agropecuario puedan operar sin enfrentar obstáculos derivados de la falta de reglas específicas para el traslado de combustible destinado al autoconsumo.