Policía de Torreón descarta arma en amenazas del Colegio Edimburgo

TORREÓN, COAH.- La Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Torreón descartó que existan elementos para establecer que el alumno señalado por presuntas amenazas contra sus compañeros del Colegio Edimburgo tuviera un arma de fuego, luego de que las primeras indagatorias indicaran que la fotografía de una pistola difundida en redes sociales habría sido descargada de internet. El titular de la corporación, Alfredo Flores Originales, aclaró que la imagen utilizada por el menor no demuestra que contara con un arma real, aunque reconoció que las publicaciones generaron preocupación entre padres de familia y motivaron la intervención de las autoridades.

Durante la mañana de este martes 13 de octubre, personal de la Unidad Violeta y del área de Proximidad Social acudió al colegio para verificar el reporte y establecer contacto con los directivos. En el lugar, la directora informó a los agentes que el estudiante involucrado ya había sido separado de la institución, debido a que los mensajes intimidatorios se habían presentado anteriormente y el plantel había aplicado sus procedimientos internos. De acuerdo con Flores Originales, la información proporcionada por las autoridades escolares apunta a que la fotografía fue obtenida de plataformas digitales y posteriormente utilizada por el alumno en sus publicaciones. Precisó que, independientemente del origen de la imagen, cualquier señalamiento relacionado con posibles amenazas debe revisarse para determinar si existe algún riesgo para la comunidad estudiantil. El jefe policiaco señaló que también se contempla ofrecer acompañamiento preventivo al menor mediante el programa Aplícate, desarrollado por Seguridad Pública, así como pláticas de orientación dirigidas a estudiantes. La intención, explicó, es atender este tipo de conductas desde una perspectiva preventiva, sin atribuir responsabilidades anticipadas y procurando evitar que situaciones similares escalen. CRECEN ALERTAS ESCOLARES Flores Originales advirtió sobre un incremento considerable de alertas relacionadas con supuestas amenazas en instituciones educativas de Torreón, particularmente después de los hechos violentos registrados en la Secundaria número 13, ubicada en el ejido La Unión.

Detalló que inicialmente se tenía conocimiento de cuatro reportes, pero la cifra creció hasta alcanzar aproximadamente 40 casos, varios de ellos relacionados con publicaciones difundidas a través de redes sociales. Reconoció que algunas personas utilizan estas plataformas para divulgar mensajes intimidatorios a manera de broma, sin dimensionar la alarma que provocan entre alumnos, docentes y familias. Sin embargo, sostuvo que el antecedente de violencia obliga a las corporaciones a tomar con seriedad cada aviso, independientemente de que posteriormente se determine que carece de sustento. Aseguró que la Policía Municipal continuará atendiendo los reportes procedentes de los planteles educativos, con intervenciones de las áreas preventivas y de proximidad para identificar posibles riesgos y evitar situaciones que comprometan la seguridad de estudiantes y personal escolar.

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