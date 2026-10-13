Policía de Torreón descarta arma en amenazas del Colegio Edimburgo

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/
    Policía de Torreón descarta arma en amenazas del Colegio Edimburgo
    Una unidad de la Policía Municipal de Torreón acudió al Colegio Edimburgo para verificar el reporte de presuntas amenazas contra estudiantes. SANDRA GÓMEZ

La DSPM informó que la fotografía difundida por un estudiante fue obtenida de internet; las alertas por amenazas escolares crecieron de 4 a cerca de 40 tras los hechos de la Secundaria 13

TORREÓN, COAH.- La Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Torreón descartó que existan elementos para establecer que el alumno señalado por presuntas amenazas contra sus compañeros del Colegio Edimburgo tuviera un arma de fuego, luego de que las primeras indagatorias indicaran que la fotografía de una pistola difundida en redes sociales habría sido descargada de internet.

El titular de la corporación, Alfredo Flores Originales, aclaró que la imagen utilizada por el menor no demuestra que contara con un arma real, aunque reconoció que las publicaciones generaron preocupación entre padres de familia y motivaron la intervención de las autoridades.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/tras-alerta-y-senalamientos-de-acoso-padres-de-familia-dejan-las-aulas-vacias-en-el-colegio-edimburgo-de-torreon-JH24106971

Durante la mañana de este martes 13 de octubre, personal de la Unidad Violeta y del área de Proximidad Social acudió al colegio para verificar el reporte y establecer contacto con los directivos. En el lugar, la directora informó a los agentes que el estudiante involucrado ya había sido separado de la institución, debido a que los mensajes intimidatorios se habían presentado anteriormente y el plantel había aplicado sus procedimientos internos.

De acuerdo con Flores Originales, la información proporcionada por las autoridades escolares apunta a que la fotografía fue obtenida de plataformas digitales y posteriormente utilizada por el alumno en sus publicaciones. Precisó que, independientemente del origen de la imagen, cualquier señalamiento relacionado con posibles amenazas debe revisarse para determinar si existe algún riesgo para la comunidad estudiantil.

El jefe policiaco señaló que también se contempla ofrecer acompañamiento preventivo al menor mediante el programa Aplícate, desarrollado por Seguridad Pública, así como pláticas de orientación dirigidas a estudiantes. La intención, explicó, es atender este tipo de conductas desde una perspectiva preventiva, sin atribuir responsabilidades anticipadas y procurando evitar que situaciones similares escalen.

CRECEN ALERTAS ESCOLARES

Flores Originales advirtió sobre un incremento considerable de alertas relacionadas con supuestas amenazas en instituciones educativas de Torreón, particularmente después de los hechos violentos registrados en la Secundaria número 13, ubicada en el ejido La Unión.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/hospital-universitario-de-torreon-abre-jornada-gratuita-de-deteccion-de-cancer-de-mama-FG24114313

Detalló que inicialmente se tenía conocimiento de cuatro reportes, pero la cifra creció hasta alcanzar aproximadamente 40 casos, varios de ellos relacionados con publicaciones difundidas a través de redes sociales.

Reconoció que algunas personas utilizan estas plataformas para divulgar mensajes intimidatorios a manera de broma, sin dimensionar la alarma que provocan entre alumnos, docentes y familias. Sin embargo, sostuvo que el antecedente de violencia obliga a las corporaciones a tomar con seriedad cada aviso, independientemente de que posteriormente se determine que carece de sustento.

Aseguró que la Policía Municipal continuará atendiendo los reportes procedentes de los planteles educativos, con intervenciones de las áreas preventivas y de proximidad para identificar posibles riesgos y evitar situaciones que comprometan la seguridad de estudiantes y personal escolar.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
Escuelas
operativos

Localizaciones


Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Milagros sociales

Milagros sociales
true

Recicla Morena a perdedores ante falta de nuevos cuadros en Coahuila
true

POLITICÓN: AHMSA: ¿ahora qué anunciará el síndico de la Quiebra?
Del 15 al 18 de octubre, Saltillo será sede de la séptima edición de Rodeo Saltillo, encuentro que reunirá competencias de rodeo y actividades ganaderas.

Estima OCV derrama económica de 70 millones y 80% de ocupación hotelera en Saltillo
Los inconformes denunciaron falta de medicamentos, material de curación e insumos para atender a los derechohabientes.

‘No nos vamos hasta tener solución’: trabajadores del IMSS cierran V. Carranza en Saltillo; piden mejora salarial e insumos
Camilo Vargas llegó a 21 penales atajados el pasado sábado tras detenerle un disparo a Ángel Sepúlveda en el Clásico Tapatío.

Camilo Vargas va por el trono: está a tres penales atajados del récord histórico de la Liga MX
El objetivo cobra relevancia ante la expansión de sistemas de IA que procesan, reproducen y ofrecen información a partir de contenidos periodísticos.

Medios de Latinoamérica se integran a una coalición global para defender los contenidos periodísticos ante la IA
La advertencia se produjo en medio de una creciente tensión entre Rusia y las naciones occidentales tras una serie de incursiones con drones y presuntas operaciones de sabotaje que los países europeos han vinculado a Moscú.

La OTAN advierte a Rusia: ‘Destrozaremos’ sus fuerzas y destruiremos ‘todo y absolutamente todo’ si atacan