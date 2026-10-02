Activan protocolo socioemocional tras ataque en secundaria en Torreón; irán casa por casa de familias del alumnado

TORREÓN, COAH.- El secretario de Educación de Coahuila, Emanuel Garza Fishburn, expresó la profunda consternación del gremio educativo tras el trágico ataque registrado en una escuela secundaria de Torreón que cobró la vida de la subdirectora. Durante el acompañamiento a los deudos de la maestra Nedi Edith Nevárez González en la funeraria Gayosso, el funcionario ratificó que el Gobierno del Estado otorga respaldo integral y contención a las familias y al personal afectado por esta lamentable situación.

Dijo que desde las primeras 24 horas del incidente, la Secretaría de Educación puso en marcha la ruta de atención a situaciones de alto impacto en coordinación con la oficina Inspira y la Secretaría de Salud Este despliegue contempla visitas domiciliarias casa por casa a las familias del alumnado, así como sesiones de contención emocional destinadas a maestras, maestros y personal administrativo del centro escolar. Garza Fishburn enalteció la entrega amorosa y valiente de la plantilla docente frente a lo vivido. “Sin duda (fueron héroes) como son todos. No tengo la menor duda de la entrega amorosa y valiente”, comentó emocionado. En el ámbito académico, precisó que, debido a que las instalaciones escolares continúan bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado para las investigaciones correspondientes, las actividades escolares continuarán temporalmente bajo la modalidad de educación en casa hasta recuperar el inmueble.

Al abordar los factores que propiciaron el suceso, el Secretario catalogó el hecho como una situación “extremadamente insólita” en la entidad. Explicó que las primeras indagatorias apuntan a la incitación a la violencia mediante redes sociales y grupos específicos, un fenómeno sin antecedentes registrados a nivel estatal que obliga a docentes, familias y sociedad a asumir estas nuevas realidades para actuar con mayor inteligencia y prevención. Garza Fishburn reafirmó el compromiso gubernamental de priorizar la salud emocional en el sector educativo mediante el fortalecimiento del programa “Somos Más”. Esta estrategia contempla el seguimiento a la salud mental desde las aulas, la detección oportuna de señales de alerta, el incremento en la cobertura de psicólogos escolares y el acompañamiento psicológico continuo para el cuerpo docente. Respecto al personal educativo que permanece hospitalizado, el titular de la dependencia informó que se mantiene un seguimiento cercano a su evolución y reporte médico.