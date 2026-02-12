Preocupa a autoridades de Torreón participación de menores en riñas callejeras

Torreón
/ 12 febrero 2026
    Preocupa a autoridades de Torreón participación de menores en riñas callejeras
    El alcalde Román Alberto Cepeda encabezó la reunión del Grupo de Coordinación Operativa Torreón, donde se analizó el aumento de riñas juveniles en colonias y comunidades rurales. SANDRA GÓMEZ

Autoridades de Torreón alertan sobre el incremento de riñas protagonizadas por menores de edad y llaman a reforzar la prevención desde el entorno familiar y educativo

En la reunión del Grupo de Coordinación Operativa Torreón en materia de seguridad, el alcalde Román Alberto Cepeda destacó que, aunque los delitos de alto impacto y patrimoniales están bajo control, existe una creciente preocupación por la participación de menores de edad en riñas callejeras, algunas con consecuencias graves, como personas lesionadas e incluso fallecidas.

El edil enfatizó que estos incidentes no solo afectan la tranquilidad de las familias, sino que también ponen en riesgo la integridad física y emocional de los jóvenes involucrados.

Expresó que la colaboración entre autoridades, instituciones educativas y padres de familia resulta fundamental para generar medidas preventivas que permitan reducir este fenómeno y salvaguardar el bienestar de la comunidad.

Asimismo, subrayó que es urgente tomar medidas para frenar esta problemática, la cual está adquiriendo dimensiones alarmantes y podría salirse de control si no se actúa a tiempo.

Cepeda hizo un llamado a los distintos sectores sociales para fortalecer la vigilancia y promover campañas de concientización dirigidas a los jóvenes, con el objetivo de evitar que estos episodios de violencia se conviertan en una situación irreversible para el municipio.

En colonias y comunidades rurales de Torreón, la alta incidencia de menores involucrados en riñas ha llevado a las autoridades a exhortar a los padres de familia a involucrarse activamente en la prevención y atención de estos conflictos.

Actualmente, este fenómeno es uno de los temas que más inquietan a quienes trabajan en materia de seguridad, ya que los índices delictivos de 2026 muestran que las riñas callejeras protagonizadas por jóvenes han dejado consecuencias fatales, lo que hace indispensable reforzar la vigilancia, el compromiso familiar y la eventual aplicación de medidas sancionatorias para controlar la situación.

