Preparan cierre del ciclo escolar con más educación ambiental

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/ 27 enero 2026
    Preparan cierre del ciclo escolar con más educación ambiental
    Autoridades municipales acordaron fortalecer las actividades de educación ambiental en escuelas de Torreón. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Dependencias municipales y estatales coordinan acciones educativas rumbo al cierre del ciclo escolar 2025–2026

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de dar continuidad y fortalecer las acciones de la Brigada de Educación y Cultura Ambiental “Aprendo y Cuido Más”, dependencias municipales y estatales sostuvieron una reunión de trabajo para definir la agenda de actividades correspondientes al cierre del ciclo escolar 2025–2026.

El encuentro fue encabezado por el director general de Medio Ambiente, Marcelo Sánchez Adame, quien informó que durante la sesión se compartieron avances, se analizaron propuestas y se establecieron acuerdos para seguir impulsando acciones educativas dirigidas a niñas, niños, jóvenes y comunidades escolares del municipio.

TE PUEDE INTERESAR: UAdeC Unidad Sureste abre convocatoria para ingresar al Instituto de Lenguas Extranjeras

Las actividades de la brigada tienen como finalidad fomentar el cuidado del medio ambiente, el uso responsable de los recursos naturales y la participación ciudadana desde edades tempranas, a través de estrategias educativas coordinadas entre distintas áreas.

Sánchez Adame destacó que el trabajo conjunto entre dependencias permite fortalecer las estrategias ambientales y ampliar su alcance en beneficio de la población de Torreón.

$!La brigada “Aprendo y Cuido Más” continuará con actividades dirigidas a niñas, niños y jóvenes.
La brigada “Aprendo y Cuido Más” continuará con actividades dirigidas a niñas, niños y jóvenes. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

En la reunión participaron representantes del área de Cultura del Agua del Simas Torreón, del Instituto Municipal de la Mujer (IMM), del Instituto Municipal de Cultura y Educación (IMCE), de la Unidad Municipal de Derechos Humanos, así como de la Secretaría de Educación Pública del Estado.

“El apoyo de todas las áreas ha sido fundamental para el desarrollo de la Brigada de Educación y Cultura Ambiental ‘Aprendo y Cuido Más’”, señaló el funcionario.

Finalmente, reiteró el compromiso de la Administración Municipal que encabeza el alcalde Román Cepeda de continuar trabajando de manera coordinada para promover una mayor conciencia ambiental y contribuir al bienestar de la ciudadanía y al cuidado del entorno en Torreón.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Alumnos
Educación
Medio Ambiente

Localizaciones


Torreón

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Un embudo para la renovación

Un embudo para la renovación
true

El sentimiento de los timados
true

POLITICÓN: Ahogada en deudas, ¿AHMSA todavía será negocio?
Autoridades solicitan el apoyo ciudadano para aportar información que ayude a su localización.

Más de tres meses sin rastro de Edgar Reyna Luna en Saltillo
General Motors tiene una participación de 17.2 por ciento en el mercado interno de Estados Unidos, reportó para 2025.

Ganancias netas de GM Global caen 53.37% en 2025; ventas totales crecen en Norteamérica

José Guadalupe Chávez Baeza, primer jugador firmado en la historia de Saraperos de Saltillo, falleció este martes a los 76 años.

Fallece José Guadalupe Chávez Baeza, primer jugador firmado por Saraperos de Saltillo
true

El gobierno de Trump miente con descaro. El Congreso debe actuar
Los reproductores de música digitales y las cámaras se han remplazado en gran medida por teléfonos inteligentes.

Qué hacer con ese cajón lleno de aparatos viejos