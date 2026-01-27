Preparan cierre del ciclo escolar con más educación ambiental

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de dar continuidad y fortalecer las acciones de la Brigada de Educación y Cultura Ambiental “Aprendo y Cuido Más”, dependencias municipales y estatales sostuvieron una reunión de trabajo para definir la agenda de actividades correspondientes al cierre del ciclo escolar 2025–2026.

El encuentro fue encabezado por el director general de Medio Ambiente, Marcelo Sánchez Adame, quien informó que durante la sesión se compartieron avances, se analizaron propuestas y se establecieron acuerdos para seguir impulsando acciones educativas dirigidas a niñas, niños, jóvenes y comunidades escolares del municipio.

TE PUEDE INTERESAR: UAdeC Unidad Sureste abre convocatoria para ingresar al Instituto de Lenguas Extranjeras

Las actividades de la brigada tienen como finalidad fomentar el cuidado del medio ambiente, el uso responsable de los recursos naturales y la participación ciudadana desde edades tempranas, a través de estrategias educativas coordinadas entre distintas áreas.

Sánchez Adame destacó que el trabajo conjunto entre dependencias permite fortalecer las estrategias ambientales y ampliar su alcance en beneficio de la población de Torreón.