Preparan cierre del ciclo escolar con más educación ambiental
Dependencias municipales y estatales coordinan acciones educativas rumbo al cierre del ciclo escolar 2025–2026
TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de dar continuidad y fortalecer las acciones de la Brigada de Educación y Cultura Ambiental “Aprendo y Cuido Más”, dependencias municipales y estatales sostuvieron una reunión de trabajo para definir la agenda de actividades correspondientes al cierre del ciclo escolar 2025–2026.
El encuentro fue encabezado por el director general de Medio Ambiente, Marcelo Sánchez Adame, quien informó que durante la sesión se compartieron avances, se analizaron propuestas y se establecieron acuerdos para seguir impulsando acciones educativas dirigidas a niñas, niños, jóvenes y comunidades escolares del municipio.
Las actividades de la brigada tienen como finalidad fomentar el cuidado del medio ambiente, el uso responsable de los recursos naturales y la participación ciudadana desde edades tempranas, a través de estrategias educativas coordinadas entre distintas áreas.
Sánchez Adame destacó que el trabajo conjunto entre dependencias permite fortalecer las estrategias ambientales y ampliar su alcance en beneficio de la población de Torreón.
En la reunión participaron representantes del área de Cultura del Agua del Simas Torreón, del Instituto Municipal de la Mujer (IMM), del Instituto Municipal de Cultura y Educación (IMCE), de la Unidad Municipal de Derechos Humanos, así como de la Secretaría de Educación Pública del Estado.
“El apoyo de todas las áreas ha sido fundamental para el desarrollo de la Brigada de Educación y Cultura Ambiental ‘Aprendo y Cuido Más’”, señaló el funcionario.
Finalmente, reiteró el compromiso de la Administración Municipal que encabeza el alcalde Román Cepeda de continuar trabajando de manera coordinada para promover una mayor conciencia ambiental y contribuir al bienestar de la ciudadanía y al cuidado del entorno en Torreón.