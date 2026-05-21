Presenta Onappafa nuevo esquema de respaldo vial para autos nacionales y regularizados

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    Presenta Onappafa nuevo esquema de respaldo vial para autos nacionales y regularizados
    Onappafa presentó el programa SIA (Servicios Integrales Automotrices). SANDRA GÓMEZ

La cobertura está dirigida a conductores de vehículos nacionales y extranjeros

TORREÓN, COAH.- La Organización Nacional de Protección al Patrimonio Familiar (Onappafa) dio a conocer el lanzamiento de SIA (Servicios Integrales Automotrices), una nueva opción de cobertura diseñada para conductores de vehículos nacionales y extranjeros.

La presentación estuvo a cargo del Consejo Nacional de la institución, encabezado por José Guadalupe Barrios Núñez, quien destacó que el objetivo de este programa es brindar seguridad y respaldo a los automovilistas ante cualquier siniestro o percance vial.

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De acuerdo con la dirigencia, el plan de protección incluye cobertura de responsabilidad civil a terceros, atención médica, indemnización por fallecimiento del conductor, servicios funerarios, representación jurídica y asistencia de grúa.

Asimismo, informaron que las tarifas de contratación fueron diseñadas bajo un esquema accesible, permitiendo la afiliación tanto de integrantes de Onappafa como del público en general.

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Según los representantes, este modelo funciona como un beneficio complementario para quienes buscan proteger su economía ante un accidente automovilístico, independientemente de si resultan responsables o afectados en el percance.

Puntualizaron que la meta principal es otorgar certidumbre jurídica y vial en la región, beneficiando especialmente a propietarios de vehículos americanos, quienes frecuentemente enfrentan dificultades para acceder a pólizas tradicionales.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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