Presenta Onappafa nuevo esquema de respaldo vial para autos nacionales y regularizados
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La cobertura está dirigida a conductores de vehículos nacionales y extranjeros
TORREÓN, COAH.- La Organización Nacional de Protección al Patrimonio Familiar (Onappafa) dio a conocer el lanzamiento de SIA (Servicios Integrales Automotrices), una nueva opción de cobertura diseñada para conductores de vehículos nacionales y extranjeros.
La presentación estuvo a cargo del Consejo Nacional de la institución, encabezado por José Guadalupe Barrios Núñez, quien destacó que el objetivo de este programa es brindar seguridad y respaldo a los automovilistas ante cualquier siniestro o percance vial.
De acuerdo con la dirigencia, el plan de protección incluye cobertura de responsabilidad civil a terceros, atención médica, indemnización por fallecimiento del conductor, servicios funerarios, representación jurídica y asistencia de grúa.
Asimismo, informaron que las tarifas de contratación fueron diseñadas bajo un esquema accesible, permitiendo la afiliación tanto de integrantes de Onappafa como del público en general.
Según los representantes, este modelo funciona como un beneficio complementario para quienes buscan proteger su economía ante un accidente automovilístico, independientemente de si resultan responsables o afectados en el percance.
Puntualizaron que la meta principal es otorgar certidumbre jurídica y vial en la región, beneficiando especialmente a propietarios de vehículos americanos, quienes frecuentemente enfrentan dificultades para acceder a pólizas tradicionales.