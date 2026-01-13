Presentarán en Torreón libro de crónicas sobre historias laguneras

TORREÓN, COAH.- El Ayuntamiento de Torreón, a través del Archivo Municipal, invita a la ciudadanía a la presentación del libro “Narrar en el desierto. Historias laguneras de no ficción”, de la periodista Daniela Ramírez Cervantes, una obra que reúne crónicas periodísticas que retratan distintos rostros de la vida en La Laguna.

El evento se realizará el próximo jueves 15 de enero, a las 19:00 horas, en Sinfonía Café y Cultura, ubicado en avenida Matamoros 251 poniente, frente al Teatro Isauro Martínez. La entrada será libre para todo el público.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila marca parteaguas nacional en adopciones; instalan juzgado especializado con enfoque integral en la niñez

La directora del Archivo Municipal, Cinthia Gaspar Montero, informó que la presentación contará con los comentarios de la conductora de radio y creadora de contenido Tania Cobos Betancourt, además de la participación de la propia autora. Asimismo, anunció que se instalará un módulo para la venta de libros del catálogo editorial del Archivo Municipal de Torreón.

Gaspar Montero destacó la importancia de este tipo de actividades culturales, al considerar que permiten visibilizar los distintos matices que conforman la identidad de una comunidad, reflejando sus formas de vida, valores, intereses y también sus carencias.

Señaló que la obra de Ramírez Cervantes combina recursos del periodismo y la literatura, y pone de manifiesto su capacidad de observación y sensibilidad para narrar historias reales con profundidad humana.

Daniela Ramírez Cervantes es licenciada en Ciencias de la Comunicación, con especialidad en periodismo. Ha sido editora web y reportera en Milenio Laguna, además de participar en proyectos editoriales como Familias Centenarias. Pilares de La Laguna y de su Historia y Hacia un Siglo Nuevo, 100 voces perennes como nuestra tinta, publicado en el marco del centenario de El Siglo de Torreón.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Pronnif cierra 2025 con más de mil atenciones por delitos sexuales contra menores

La directora del Archivo Municipal subrayó que la trayectoria de la autora ha sido reconocida con diversos galardones, lo que respalda la calidad y relevancia de su trabajo periodístico y narrativo.