Prevé Cristo Rey recibir hasta 10 mil visitantes en Torreón

Entre los actos centrales destaca la megareliquia del 20 de noviembre, para la cual se contempla atender a 2 mil 500 personas. La celebración contará con la bendición del obispo de la Diócesis de Torreón , Luis Martín Barraza Beltrán.

TORREÓN, COAH.- El Santuario de Cristo Rey, en el Cerro de las Noas, prevé recibir hasta 10 mil visitantes durante sus fiestas patronales, que se llevarán a cabo del 13 al 25 de noviembre con un programa de actividades religiosas, culturales y familiares.

El rector del santuario, el padre Víctor Gómez, presentó este miércoles los detalles de la programación y señaló que uno de los objetivos es ampliar la proyección de estos festejos, considerados entre las celebraciones religiosas representativas del Cerro de las Noas.

Para organizar la entrega de alimentos durante la megareliquia, programada a las 13:30 horas, se distribuirán boletos a partir del 1 de noviembre en 6 puntos: la parroquia de Guadalupe, el templo del Perpetuo Socorro, la Catedral de Torreón, Nuestra Señora del Carmen, Puerto Noas y el propio santuario.

PROCESIONES, MISAS Y ADORACIÓN NOCTURNA

Las actividades comenzarán el 13 de noviembre, a las 17:30 horas, con una presentación del mago Leos, dirigida principalmente al público infantil, en la explanada conocida como la Masada.

El programa religioso tendrá una de sus jornadas principales el 21 de noviembre, con una procesión de antorchas que partirá a las 18:00 horas del estacionamiento del santuario.

A las 19:30 horas se celebrará una misa y, posteriormente, a las 20:30 horas, comenzará la adoración nocturna al Santísimo Sacramento, que se extenderá hasta las 06:00 horas del día siguiente.

Para el 22 de noviembre se programó una misa solemne a las 06:00 horas, además de la participación de grupos de danzantes tradicionales, quienes recibirán la bendición del obispo Luis Martín Barraza Beltrán.

La programación incluirá también una exposición de arte sacro en el interior del templo, con piezas vinculadas a las expresiones artísticas y a la tradición religiosa.

PREVÉN MAYOR AFLUENCIA DURANTE EL FIN DE SEMANA

El rector estimó que entre 5 mil y 6 mil personas podrían acudir durante el fin de semana de mayor actividad, mientras que la asistencia acumulada a lo largo de las fiestas alcanzaría los 10 mil visitantes.