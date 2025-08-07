Protección Civil de Torreón atiende reporte de enjambres de abejas y promueve su rescate

TORREÓN, COAH.- La dirección de Protección Civil invita a la ciudadanía no molestar a las abejas y a reportar su presencia si se encuentran en zona donde puedan representar un peligro.

José Luis Juárez, director de la dependencia municipal, recomendó contactar a Protección Civil para que retiren los enjambres de manera segura, ya que el agua y el jabón que la gente acostumbra a arrojar puede ser perjudicial para ellas.

Es importante generar conciencia sobre la importancia de las abejas y su papel en la polinización, un proceso vital para la reproducción de muchas plantas, incluyendo cultivos importantes para la alimentación humana.

Protección Civil y Bomberos de Torreón cuenta con personal capacitado y unidades móviles equipadas para atender reportes de enjambres de abejas y trabaja a la vez en coordinación con los apicultores y asociaciones civiles para el rescate y reubicación de las abejas en zonas seguras.

Ambas dependencias han atendido más de 500 reportes relacionados con la presencia de abejas en distintos sectores de la ciudad, y hace un llamado a la población para no atacarlas y avisar al 911 para que se realice su reubicación.

Informó que las estaciones de emergencia reciben en esta ciudad entre seis y ocho reportes por semana relacionados con panales o enjambres en colonias y fraccionamientos.

Se aplica un protocolo de manejo seguro de las especies, resultado de cursos y talleres sobre atención de abejas.

El funcionario hizo un llamado a la población a mantener la calma al encontrarse con un enjambre, alejarse con cuidado y no arrojar objetos al panal.

Subrayó que siempre se prioriza la conservación de las abejas y solo en casos de riesgo extremo, cuando no es posible realizar el rescate y hay peligro para las personas, se elimina el enjambre.