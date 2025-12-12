‘Que hagan lo que tengan que hacer, nosotros damos resultados’: Alcalde de Torreón, sobre solicitud de juicio político en su contra

Torreón
/ 12 diciembre 2025
    ‘Que hagan lo que tengan que hacer, nosotros damos resultados’: Alcalde de Torreón, sobre solicitud de juicio político en su contra
    El edil aseguró que su Gobierno seguirá enfocado en resultados, seguridad e inversión FOTO: CORTESÍA

Román Alberto Cepeda fijó postura luego de ser cuestionado sobre la solicitud promovida por el diputado Antonio Attolini

Luego de que el diputado local Antonio Attolini presentó ante el Congreso del Estado una solicitud de juicio político en su contra, el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González, fue cuestionado sobre el tema y aseguró que su administración continuará enfocada en el trabajo operativo y en la entrega de resultados.

Al ser consultado sobre el documento en el que se plantea la posible responsabilidad política del Ayuntamiento de Torreón por diversos señalamientos en materia de seguridad y administración pública, el edil respondió: “Que hagan lo que tengan que hacer. Nosotros a lo nuestro, trabajando y dando resultados”.

TE PUEDE INTERESAR: Torreón vive una transformación histórica en obra pública y seguridad: Román Cepeda

En su posicionamiento, el alcalde atribuyó la solicitud a intereses políticos y a intentos de protagonismo. “Los demás, los que tengan intereses de protagonismo, pues que hagan lo que tengan que hacer. La tranquilidad, la transparencia y el estado que guarda Torreón es evidente”, afirmó.

Cepeda González dijo que su administración “continuará reforzando acciones, particularmente en materia de seguridad, a partir de indicadores y evaluaciones constantes” y que “la seguridad es un tema del día a día y no va a descansar”.

TE PUEDE INTERESAR: Torreón: alcalde Román Cepeda destaca seguridad e inversión al entregar su Primer Informe

Asimismo, comentó que Torreón se mantiene como una de las ciudades con mayor inversión en seguridad a nivel nacional, lo cual —dijo— refleja una prioridad permanente de su gobierno.

Finalmente, el alcalde agregó que cualquier señalamiento que derive en responsabilidades penales deberá resolverse conforme a derecho. “Quienes hayan incurrido en un delito, pues bueno, la ley”, concluyó.

Temas


Denuncias
Juicios

Localizaciones


Torreón

true

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Detención de Édgar ‘N’ fue posible gracias a la coordinación de autoridades, afirma el mandatario.

‘El Limones’ usaba como ‘charola’ a la CATEM para extorsionar: Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila
La familia espera que las autoridades investiguen y resuelvan la disputa para recuperar los bienes heredados.

Saltillo: lo despojan de herencia mediante testamento postmortem; denuncian manipulación
Agricultores de Coahuila advierten afectaciones en cultivos ante la discusión sobre el pago de agua a Estados Unidos.

Acuerdo de pago de agua podría afectar a productores de Coahuila y otros estados
Una grandeza en ventas

Una grandeza en ventas
true

Se puede decir... Que pasó el circo maroma y ‘teatro’
true

La resurrección del PRI
true

Mi peregrinación
true

Participaciones: la evolución del federalismo fiscal