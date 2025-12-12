‘Que hagan lo que tengan que hacer, nosotros damos resultados’: Alcalde de Torreón, sobre solicitud de juicio político en su contra

Luego de que el diputado local Antonio Attolini presentó ante el Congreso del Estado una solicitud de juicio político en su contra, el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González, fue cuestionado sobre el tema y aseguró que su administración continuará enfocada en el trabajo operativo y en la entrega de resultados.

Al ser consultado sobre el documento en el que se plantea la posible responsabilidad política del Ayuntamiento de Torreón por diversos señalamientos en materia de seguridad y administración pública, el edil respondió: “Que hagan lo que tengan que hacer. Nosotros a lo nuestro, trabajando y dando resultados”.

En su posicionamiento, el alcalde atribuyó la solicitud a intereses políticos y a intentos de protagonismo. “Los demás, los que tengan intereses de protagonismo, pues que hagan lo que tengan que hacer. La tranquilidad, la transparencia y el estado que guarda Torreón es evidente”, afirmó.

Cepeda González dijo que su administración “continuará reforzando acciones, particularmente en materia de seguridad, a partir de indicadores y evaluaciones constantes” y que “la seguridad es un tema del día a día y no va a descansar”.

Asimismo, comentó que Torreón se mantiene como una de las ciudades con mayor inversión en seguridad a nivel nacional, lo cual —dijo— refleja una prioridad permanente de su gobierno.

Finalmente, el alcalde agregó que cualquier señalamiento que derive en responsabilidades penales deberá resolverse conforme a derecho. “Quienes hayan incurrido en un delito, pues bueno, la ley”, concluyó.