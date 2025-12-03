Torreón vive una transformación histórica en obra pública y seguridad: Román Cepeda

TORREÓN, COAH.- La obra pública realizada en Torreón desde 2022 no tiene precedente en los últimos 50 años y, en materia de seguridad, la ciudad no experimentaba un nivel de tranquilidad similar desde hace más de tres décadas, afirmó el alcalde Román Alberto Cepeda.

El edil destacó que en las inversiones hechas en infraestructura han transformado de manera significativa la imagen urbana de la ciudad, mejorando vialidades, espacios públicos y servicios básicos para los ciudadanos. Además, la colaboración entre autoridades locales y estatales ha permitido fortalecer la confianza entre la población y las fuerzas de seguridad.

Cepeda aclaró que, pese a los avances, la seguridad requiere atención permanente, por lo que no consideró que no es momento de “echar las campanas al vuelo”.

En términos de seguridad siempre es importante prevenir e ir un paso adelante, porque la seguridad es un tema que se trabaja todos los días, dijo previo a su primer Informe de Gobierno, mañana a las 12:00 horas en el Teatro Nazas.

El Alcalde subrayó que mantener estos avances requiere compromiso y trabajo constante, así como la participación de la sociedad. Reiteró su convicción de que la prevención y la coordinación institucional son esenciales para consolidar la paz en el municipio.

Será este 4 de diciembre cuando presente los logros de su primer año de administración, así como anuncios relevantes para el próximo periodo.

Durante el informe se prevé destacar proyectos emblemáticos, montos de inversión y testimonios de ciudadanos beneficiados, con el objetivo de reafirmar el compromiso del gobierno municipal con el desarrollo y bienestar de Torreón.