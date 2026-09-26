Reciben dos pacientes nueva oportunidad de vida tras donación de riñones en Torreón (video)

TORREÓN, COAH.- La decisión de una familia en medio del dolor permitió que dos pacientes con insuficiencia renal recibieran una nueva oportunidad de vida en Torreón, luego de que los riñones de Benjamín, un hombre de 44 años originario de Ciudad Juárez, fueran donados tras su fallecimiento. Joanna, de 37 años, fue una de las receptoras. Había sido diagnosticada 6 años atrás con insuficiencia renal terminal y permanecía en lista de espera para un trasplante en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Especialidades No. 71 del IMSS.

La llamada que esperaba llegó de manera inesperada. Personal del área de Trasplantes le informó que había un donador compatible y que había sido seleccionada para recibir uno de los riñones. “Mis riñones no servían, los dos, y pues fue muy difícil esta lucha, empezar a visitar doctores, empecé a escuchar términos que no conocía”, relató Joanna. Después de ingresar al programa de hemodiálisis y permanecer en la lista de espera, los médicos determinaron que sus familiares no eran compatibles para realizar la donación. UNA DECISIÓN TOMADA EN MEDIO DEL DOLOR A más de 800 kilómetros de distancia, en Ciudad Juárez, Chihuahua, la familia de Benjamín enfrentaba la pérdida del hombre, quien había sufrido un accidente. Sin embargo, antes de morir había manifestado su deseo de que, llegado el momento, sus órganos fueran donados para ayudar a otras personas.

Su familia decidió respetar esa voluntad y aceptar la donación. El 25 de agosto, un equipo médico de la UMAE No. 71, encabezado por Néstor Escareño Montiel, coordinador de Donaciones de la unidad, se trasladó al Hospital General Regional No. 66 del IMSS en Ciudad Juárez para realizar la procuración de 2 riñones y dos córneas. Ese mismo día, Joanna y otro paciente identificado como José Francisco fueron sometidos a cirugías durante varias horas para recibir los riñones. Para Joanna, el proceso comenzó cuando su nefróloga le comunicó que existía un posible donador. Después de realizarle los estudios correspondientes, recibió la confirmación durante la madrugada de que sería intervenida quirúrgicamente. “Efectivamente, a la 01:00 de la mañana me dice la doctora que me van a meter a cirugía”, recordó. UNA CARTA QUE CONECTÓ A DOS FAMILIAS Después del trasplante, Joanna recibió una carta escrita por una de las hijas de Benjamín. En el mensaje, la joven recordó a su padre como una persona alegre y feliz, y expresó su deseo de que Joanna pudiera recuperar su salud y conservar esa misma alegría. “Me siento feliz de que tenga una partecita de él”, escribió la hija del donador.

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La carta conmovió a Joanna, quien agradeció el gesto y aseguró que la familia de Benjamín permanecerá en sus oraciones. “Sí me siento feliz, porque ahorita todo va bien, pero como se los digo, siempre estarán en mis oraciones cada miembro de su familia”, expresó. El 10 de septiembre, Joanna y José Francisco regresaron a la UMAE No. 71 acompañados por sus familiares y por el personal médico que participó en su atención. Ambos tocaron la campana que simboliza la recuperación de los pacientes trasplantados y el inicio de una nueva etapa con una mejor calidad de vida. La donación de Benjamín también permitió la procuración de dos córneas, de acuerdo con el IMSS, como parte del proceso realizado en Ciudad Juárez.