Ballet, música y tradición: así vivió Torreón el festival ‘Mitote Lagunero’

TORREÓN, COAH.- El Ayuntamiento de Torreón y el Instituto Municipal de Cultura y Educación (IMCE) dieron por concluidas las actividades del Festival “Mitote Lagunero”, que este año reunió a más de 100 mil asistentes en una amplia agenda de presentaciones, talleres, conciertos y expresiones artísticas distribuidas en todo el municipio. Anunciado en octubre, el festival tuvo como propósito fortalecer la identidad lagunera mediante propuestas culturales que abarcaron teatro, danza, música, talleres, exposiciones y actividades comunitarias.

Antonio Méndez Vigatá, director del IMCE, detalló que se realizaron 53 actividades con una asistencia acumulada de 102 mil 543 personas: 71 mil 469 presenciales y 31 mil 074 virtuales. Entre los eventos más concurridos destacaron la presentación del Ballet de Monterrey, el Desfile de Día de Muertos, el Encuentro de Danzas de Matachines y el recital Sombras y Reflejos: Homenaje a Franz Schubert y Maurice Ravel.

También sobresalieron la final del concurso “Mi Querido Torreón Canta”, el homenaje a Ramón Shade con la Camerata de Coahuila, el recital de ópera de Nadine Sierra y el Festival del Sotol. La programación involucró múltiples sedes culturales como el Teatro Isauro Martínez, el Teatro Alfonso Garibay, el Museo Regional de La Laguna, el Museo Canal de la Perla, el Museo Casa del Cerro, el Centro Cultural José R. Mijares y la Antigua Harinera, además de la Biblioteca Pública Municipal José García de Letona, Casa Mudéjar y la Escuela Municipal de Danza.

El “Mitote Lagunero” también se extendió a comunidades rurales como La Partida, Juan Eugenio y La Flor de Jimulco, llevando actividades para públicos que regularmente no tienen acceso directo a esta oferta.