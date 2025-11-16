Reforestan Bosque Venustiano Carranza con 100 nuevos árboles en Torreón

Con el propósito de fortalecer el Bosque Venustiano Carranza y promover un entorno más verde y sostenible, la Dirección General de Servicios Públicos, en coordinación con la Dirección de Medio Ambiente y estudiantes del CONALEP, realizó una jornada de reforestación en la que fueron plantados 100 nuevos árboles en este importante pulmón urbano.

El director de Servicios Públicos, Fernando Villarreal Cuéllar, informó que esta iniciativa forma parte de los compromisos ecológicos impulsados por la Administración Municipal que encabeza el alcalde Román Alberto Cepeda González. Señaló que la participación de los jóvenes del CONALEP fue fundamental, pues contribuyeron activamente tanto a la plantación como al cuidado inicial de los ejemplares, fortaleciendo su conciencia ambiental.

“Estas actividades, además de contribuir a la reforestación, promueven la educación ecológica y la participación social en la preservación de los espacios públicos”, destacó Villarreal Cuéllar.

Como parte de una acción integral de seguridad y sostenibilidad, el funcionario explicó que también se llevó a cabo la tala controlada de árboles secos de gran tamaño que representaban riesgo de caída. Subrayó que esta medida se realizó bajo criterios totalmente sostenibles, pues por cada árbol retirado se plantaron 10 nuevos ejemplares.