Reforestan Bosque Venustiano Carranza con 100 nuevos árboles en Torreón
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Acciones forman parte de la estrategia ambiental municipal
Con el propósito de fortalecer el Bosque Venustiano Carranza y promover un entorno más verde y sostenible, la Dirección General de Servicios Públicos, en coordinación con la Dirección de Medio Ambiente y estudiantes del CONALEP, realizó una jornada de reforestación en la que fueron plantados 100 nuevos árboles en este importante pulmón urbano.
El director de Servicios Públicos, Fernando Villarreal Cuéllar, informó que esta iniciativa forma parte de los compromisos ecológicos impulsados por la Administración Municipal que encabeza el alcalde Román Alberto Cepeda González. Señaló que la participación de los jóvenes del CONALEP fue fundamental, pues contribuyeron activamente tanto a la plantación como al cuidado inicial de los ejemplares, fortaleciendo su conciencia ambiental.
TE PUEDE INTERESAR: Simas Torreón premia a usuarios cumplidos con cinco pantallas por el Buen Fin
“Estas actividades, además de contribuir a la reforestación, promueven la educación ecológica y la participación social en la preservación de los espacios públicos”, destacó Villarreal Cuéllar.
Como parte de una acción integral de seguridad y sostenibilidad, el funcionario explicó que también se llevó a cabo la tala controlada de árboles secos de gran tamaño que representaban riesgo de caída. Subrayó que esta medida se realizó bajo criterios totalmente sostenibles, pues por cada árbol retirado se plantaron 10 nuevos ejemplares.
Los árboles retirados fueron triturados en el mismo lugar para generar acolchado vegetal, material que se aplicó directamente en los cajetes con el fin de devolver nutrientes a la tierra y conservar la humedad del suelo.
TE PUEDE INTERESAR: Marcha convocada por la Generación Z en Torreón reúne mayoritariamente a adultos
Villarreal Cuéllar afirmó que estas acciones buscan eliminar riesgos, fortalecer el bosque y promover un entorno más verde, seguro y sostenible para la ciudadanía. Añadió que el trabajo coordinado entre dependencias municipales, instituciones educativas y la sociedad demuestra que la colaboración es clave para impulsar el cuidado del medio ambiente.