Simas Torreón premia a usuarios cumplidos con cinco pantallas por el Buen Fin

TORREÓN, COAH.- El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Torreón entregó este sábado las primeras cinco pantallas de 50 pulgadas a usuarios cumplidos, como parte de la promoción especial por el Buen Fin.

Los ganadores, elegidos entre la oficina matriz y las diferentes sucursales, fueron Francisca Juárez Díaz, María de Lourdes Grimaldo Molina, Eduardo García Pérez, Leonardo Morales Ceniceros y Juan Carlos César Cano.

El proceso fue supervisado por el gerente general del organismo, Roberto Escalante González, acompañado del gerente comercial, César Mario Prieto, y el titular de Atención Ciudadana, Andrés Hamdan.

A través de transmisiones en vivo en la página oficial del organismo, se dio a conocer a los ganadores, cumpliendo con la instrucción del alcalde Román Alberto Cepeda González de reconocer a los usuarios puntuales.