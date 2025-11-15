Simas Torreón premia a usuarios cumplidos con cinco pantallas por el Buen Fin
El organismo entregó los primeros obsequios y anunció que quedan cinco más por sortear el martes
TORREÓN, COAH.- El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Torreón entregó este sábado las primeras cinco pantallas de 50 pulgadas a usuarios cumplidos, como parte de la promoción especial por el Buen Fin.
Los ganadores, elegidos entre la oficina matriz y las diferentes sucursales, fueron Francisca Juárez Díaz, María de Lourdes Grimaldo Molina, Eduardo García Pérez, Leonardo Morales Ceniceros y Juan Carlos César Cano.
El proceso fue supervisado por el gerente general del organismo, Roberto Escalante González, acompañado del gerente comercial, César Mario Prieto, y el titular de Atención Ciudadana, Andrés Hamdan.
A través de transmisiones en vivo en la página oficial del organismo, se dio a conocer a los ganadores, cumpliendo con la instrucción del alcalde Román Alberto Cepeda González de reconocer a los usuarios puntuales.
Simas recordó que serán 10 pantallas en total, distribuidas en dos fechas: las primeras cinco este 15 de noviembre y las restantes cinco el próximo martes 18, como parte de los estímulos preparados para incentivar el pago puntual.
Durante el Buen Fin, Simas mantiene beneficios especiales: un ajuste del 60 por ciento y eliminación total de recargos para usuarios domésticos, así como un 30 por ciento de ajuste y condonación total de recargos para usuarios comerciales. Las oficinas matriz y sucursales permanecerán abiertas del sábado al lunes en horario de 9:00 a 14:00 horas.
El organismo invitó a los usuarios sin adeudo a depositar su boleto en la urna correspondiente para participar por las cinco pantallas restantes, y también a registrarse para el “Sorteo Navideño Simas Torreón Usuarios Cumplidos”, donde se rifará un automóvil Fiat Argo 2025 el próximo 18 de diciembre.