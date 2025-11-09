Torreón: Realizan jornada de embellecimiento en la Glorieta Juan Pablo II

    Torreón: Realizan jornada de embellecimiento en la Glorieta Juan Pablo II
    Las acciones fueron dirigidas por la Dirección General de Servicios Públicos. FOTO: CORTESÍA

La glorieta es un punto estratégico que conecta importantes vialidades hacia el aeropuerto

El personal de la Dirección General de Servicios Públicos llevó a cabo una jornada de mantenimiento y embellecimiento en la Glorieta Juan Pablo II, uno de los puntos estratégicos de conexión vial en la ciudad, al enlazar el bulevar del mismo nombre con la calzada Ávila Camacho y fungir como ruta principal hacia el aeropuerto.

Fernando Villarreal Cuéllar, director de la dependencia, informó que los trabajos, realizados por el equipo de Mantenimiento Urbano, forman parte del Programa Anual de Mantenimiento a Monumentos. Las acciones incluyeron la restauración del monumento con limpieza y pintura de muros, además de la aplicación del programa antigraffiti para mejorar la imagen urbana.

Como parte de los esfuerzos, también se encalaron las bardas ubicadas en los alrededores, lo que contribuye a un aspecto más ordenado y visualmente atractivo en esta zona que colinda con el Bosque Urbano, uno de los puntos de mayor tránsito de Torreón.

$!El equipo de Mantenimiento Urbano ejecutó los trabajos dentro del Programa Anual de Mantenimiento a Monumentos.
El equipo de Mantenimiento Urbano ejecutó los trabajos dentro del Programa Anual de Mantenimiento a Monumentos. FOTO: CORTESÍA

“Adicionalmente a las labores de restauración y limpieza, la Glorieta recibe mantenimiento constante en sus áreas verdes, con tareas de jardinería y riego utilizando agua tratada”, señaló Villarreal Cuéllar, quien destacó la importancia de conservar espacios públicos limpios y bien cuidados.

Estas acciones, subrayó, reafirman el compromiso de la Administración Municipal encabezada por el alcalde Román Alberto Cepeda González, con la sostenibilidad y la buena imagen de la ciudad. La intención es que los accesos y vialidades principales luzcan en óptimas condiciones, ofreciendo una bienvenida digna a quienes visitan Torreón y fortaleciendo la calidad de vida de sus habitantes.

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

