Torreón: Realizan jornada de embellecimiento en la Glorieta Juan Pablo II

El personal de la Dirección General de Servicios Públicos llevó a cabo una jornada de mantenimiento y embellecimiento en la Glorieta Juan Pablo II, uno de los puntos estratégicos de conexión vial en la ciudad, al enlazar el bulevar del mismo nombre con la calzada Ávila Camacho y fungir como ruta principal hacia el aeropuerto.

Fernando Villarreal Cuéllar, director de la dependencia, informó que los trabajos, realizados por el equipo de Mantenimiento Urbano, forman parte del Programa Anual de Mantenimiento a Monumentos. Las acciones incluyeron la restauración del monumento con limpieza y pintura de muros, además de la aplicación del programa antigraffiti para mejorar la imagen urbana.

TE PUEDE INTERESAR: Supervisan centros de rehabilitación en Torreón para garantizar atención digna

Como parte de los esfuerzos, también se encalaron las bardas ubicadas en los alrededores, lo que contribuye a un aspecto más ordenado y visualmente atractivo en esta zona que colinda con el Bosque Urbano, uno de los puntos de mayor tránsito de Torreón.