Refuerza Atención Ciudadana de Torreón asesoría para agilizar trámites y pagos en Torreón

TORREÓN, COAH.- Con el inicio del año y el incremento en la afluencia de ciudadanos que buscan aprovechar los descuentos en impuestos municipales, la Dirección de Atención Ciudadana ha implementado una estrategia de asesoría y acompañamiento directo en la Presidencia Municipal.

Cristian López Chávez, titular de la dependencia, informó que el personal a su cargo ha intensificado sus labores para ofrecer un servicio más puntual y ordenado. Esta iniciativa busca prioritariamente reducir los tiempos de espera y evitar confusiones en los procesos administrativos, asegurando que los torreonenses reciban un trato cercano y respetuoso.

Entre las principales acciones, el personal brinda orientación específica para el pago del impuesto predial y la solicitud de estados de cuenta. Sin embargo, el funcionario destacó que no se han descuidado las labores de recepción de reportes ciudadanos. Para este fin, recordó que la línea telefónica 073 sigue disponible para canalizar y dar seguimiento eficaz a cualquier solicitud hacia las dependencias correspondientes.

López Chávez señaló que, bajo el liderazgo del alcalde Román Alberto Cepeda González, en 2026 se prioriza la modernización de los procesos. “Se continúa trabajando para garantizar un mejor servicio, de calidad, con información clara y trámites digitalizados”, afirmó el director, subrayando que la coordinación con otras áreas municipales es clave para que cada trámite sea atendido oportunamente.

Finalmente, se invitó a la población a utilizar tanto la asesoría presencial como las plataformas digitales, incluyendo las redes sociales de la dependencia bajo el nombre Atención Ciudadana Torreón.