Refuerza DIF Torreón apoyos a centros de atención para adultos mayores

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    Refuerza DIF Torreón apoyos a centros de atención para adultos mayores
    Selina Bremer de Cepeda entregó una silla de ruedas, un andador y paquetes de pañales a la Casa Hogar Lucinda Mijares Valdés. SANDRA GÓMEZ

DIF Torreón entregó equipo de movilidad y pañales a la Casa Hogar Lucinda Mijares Valdés, como parte de las actividades por el Mes del Adulto Mayor

TORREÓN, COAH.- En el marco de las actividades conmemorativas por el Mes del Adulto Mayor, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Torreón mantiene su esquema de recorridos y entrega de apoyos asistenciales en diversas instituciones dedicadas al cuidado de personas de la tercera edad en el municipio.

Como parte de este programa, la presidenta honoraria del organismo, Selina Bremer de Cepeda, acudió a la Casa Hogar para Ancianos Patronato Profesora Lucinda Mijares Valdés, A.C., donde hizo entrega directa de equipo de movilidad que incluyó una silla de ruedas y un andador, además de paquetes de pañales para adulto, destinados a solventar necesidades prioritarias de los residentes.

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Durante el encuentro, Bremer de Cepeda reconoció la labor del personal asistencial y refrendó la cercanía de la administración con este sector: “En este Mes del Adulto Mayor queremos estar cerca de ustedes, visitarlos, escucharlos y recordarles que no están solos.

Para DIF Torreón es muy importante sumar esfuerzos y apoyar a las instituciones que con tanto cariño atienden a nuestros adultos mayores. Estos apoyos son una pequeña muestra de nuestro compromiso y de nuestro cariño hacia ustedes”, puntualizó.

$!La institución atiende de manera integral a 27 adultos mayores en condición de vulnerabilidad.
La institución atiende de manera integral a 27 adultos mayores en condición de vulnerabilidad. SANDRA GÓMEZ

La Casa Hogar Lucinda Mijares Valdés, fundada en 1990 bajo los principios de dignidad y respeto humano, atiende de manera integral a 27 adultos mayores —en su mayoría personas de más de 70 años en condición de vulnerabilidad—, a quienes brinda alimentación, estancia segura y servicios de salud básicos bajo el lema “Servir con Amor”.

El asilo sostiene su operación diaria mediante donaciones de la sociedad civil, sectores educativos y religiosos, sumado a esquemas como el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura de las Organizaciones de la Sociedad Civil (FORTA), a través del proyecto “Equipados para Atenderlos con Amor”. Con estas acciones, la dependencia municipal reiteró su compromiso de respaldar a las asociaciones civiles que procuran entornos dignos para la senectud en la región.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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