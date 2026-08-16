Refuerza DIF Torreón apoyos a centros de atención para adultos mayores

TORREÓN, COAH.- En el marco de las actividades conmemorativas por el Mes del Adulto Mayor, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Torreón mantiene su esquema de recorridos y entrega de apoyos asistenciales en diversas instituciones dedicadas al cuidado de personas de la tercera edad en el municipio. Como parte de este programa, la presidenta honoraria del organismo, Selina Bremer de Cepeda, acudió a la Casa Hogar para Ancianos Patronato Profesora Lucinda Mijares Valdés, A.C., donde hizo entrega directa de equipo de movilidad que incluyó una silla de ruedas y un andador, además de paquetes de pañales para adulto, destinados a solventar necesidades prioritarias de los residentes.

Durante el encuentro, Bremer de Cepeda reconoció la labor del personal asistencial y refrendó la cercanía de la administración con este sector: “En este Mes del Adulto Mayor queremos estar cerca de ustedes, visitarlos, escucharlos y recordarles que no están solos. Para DIF Torreón es muy importante sumar esfuerzos y apoyar a las instituciones que con tanto cariño atienden a nuestros adultos mayores. Estos apoyos son una pequeña muestra de nuestro compromiso y de nuestro cariño hacia ustedes”, puntualizó.

La Casa Hogar Lucinda Mijares Valdés, fundada en 1990 bajo los principios de dignidad y respeto humano, atiende de manera integral a 27 adultos mayores —en su mayoría personas de más de 70 años en condición de vulnerabilidad—, a quienes brinda alimentación, estancia segura y servicios de salud básicos bajo el lema “Servir con Amor”. El asilo sostiene su operación diaria mediante donaciones de la sociedad civil, sectores educativos y religiosos, sumado a esquemas como el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura de las Organizaciones de la Sociedad Civil (FORTA), a través del proyecto “Equipados para Atenderlos con Amor”. Con estas acciones, la dependencia municipal reiteró su compromiso de respaldar a las asociaciones civiles que procuran entornos dignos para la senectud en la región.