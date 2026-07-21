Refuerza Riquelme apoyos para materiales de construcción a bajo costo en Torreón

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    Refuerza Riquelme apoyos para materiales de construcción a bajo costo en Torreón
    El alcalde Miguel Riquelme entregó insumos para la construcción con precios preferenciales, a pobladores de Campo Nuevo Zaragoza, en Torreón. SANDRA GÓMEZ

El Alcalde acudió a Campo Nuevo Zaragoza coordinó la distribución de insumos para la construcción con costos preferenciales

TORREÓN, COAH.- Miguel Ángel Riquelme Solís, alcalde de Torreón, presidió este martes, en el sector de Campo Nuevo Zaragoza, una nueva distribución del esquema de insumos para la construcción con costos preferenciales, por la que pobladores de esta zona y sectores circunvecinos adquirieron elementos para remodelación, ampliación y acondicionamiento de sus viviendas.

En el desarrollo de la actividad, cada uno de los asistentes favorecidos obtuvo un lote compuesto por 100 blocks y 10 sacos de cemento de 25 kilogramos, por medio de un modelo de aportación económica que significa una economía cercana al 60 por ciento frente al costo habitual del mercado.

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Riquelme Solís subrayó que esta clase de iniciativas integran una estrategia de asistencia pública enfocada en consolidar el patrimonio de los hogares de Torreón y propiciar mejores estándares de tranquilidad, bienestar y desarrollo en el entorno familiar.

“Estos respaldos les facilitan ampliar, remodelar o condicionar sus casas sin lastimar de manera sensible su bolsillo. Con constancia avanzamos en atender las demandas de cada colonia para dar seguimiento y cobertura a los planes sociales y a todo lo que favorezca a la gente de Torreón”, indicó.

El mandatario local indicó que su gestión seguirá visitando las demarcaciones para conocer las demandas de cada zona y asegurar que los beneficios del municipio lleguen de forma directa a los sectores más vulnerables.

De igual forma, confirmó que, de manera simultánea a las acciones de asistencia, la autoridad local atiende asuntos fundamentales para el municipio, tales como el suministro de agua, la mejora de la red de alcantarillado, el reencarpetamiento y bacheo, y la actualización del transporte de pasajeros.

“Gracias a ustedes nos encontramos aquí refrendando la alianza del ayuntamiento con la ciudadanía, para acercar los servicios urgentes, como la distribución de agua potable y la reparación del drenaje, además de incrementar los subsidios sociales para llegar a más pobladores en situación de vulnerabilidad”, declaró.

En tanto, Héctor Estrada Baca, titular de Desarrollo Social, detalló que a lo largo de 2026 la estrategia de materiales subsidiados ha favorecido a aproximadamente 18 mil habitantes de Torreón, consolidándose como una de las gestiones principales orientadas a la optimización habitacional y el soporte de la economía doméstica.

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El servidor público puntualizó que la estrategia pretende facilitar a los hogares la adquisición de elementos clave para dignificar sus propiedades, por medio de tarifas económicas y esquemas que incrementen el alcance del programa en diversas zonas urbanas.

En la ceremonia se contó con la presencia de Verónica Martínez García, diputada federal; Olivia Martínez Leyva y Felipe González Miranda, legisladores locales; Eduardo López, coordinador zonal; José María Hernández, coordinador, y Rosa María Ayala Vázquez, en representación de los colonos beneficiados.

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Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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