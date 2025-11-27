Refuerzan alianza estratégica entre Torreón y España; reabre Consulado Honorario tras 18 meses de pausa

TORREÓN, COAH.— En un movimiento relevante para la diplomacia regional y el desarrollo económico, el alcalde Román Cepeda González encabezó la reapertura oficial del Consulado Honorario de España en Torreón.

El acto, realizado en las instalaciones del Parque España, marca el cierre de un periodo de año y medio sin operaciones de esta oficina y simboliza la reactivación plena de los vínculos bilaterales entre La Laguna y España.

Acompañado por Vicente J. Mas Taladriz, Cónsul General de España en Monterrey, y Blas Flores González, Jefe de Gabinete estatal en representación del gobernador Manolo Jiménez, el alcalde destacó que esta reapertura forma parte de una estrategia para consolidar a Torreón como un polo de atracción internacional.

Cepeda González subrayó que la seguridad es el cimiento de esta relación. Señaló a Coahuila como el segundo estado más seguro del país y a Torreón como una de las ciudades más pacíficas, condiciones que, según él, permiten que instituciones extranjeras y capitales de inversión confíen en la región.