Refuerzan alianza estratégica entre Torreón y España; reabre Consulado Honorario tras 18 meses de pausa

Torreón
/ 27 noviembre 2025
    Refuerzan alianza estratégica entre Torreón y España; reabre Consulado Honorario tras 18 meses de pausa
    El alcalde Román Cepeda González encabezó la reapertura oficial del Consulado Honorario Español en Torreón. FOTO: SANDRA GÓMEZ/ VANGUARDIA

Román Cepeda González resaltó que la seguridad es clave para la relación, destacando a Coahuila como el segundo estado más seguro y a Torreón como una ciudad pacífica

TORREÓN, COAH.— En un movimiento relevante para la diplomacia regional y el desarrollo económico, el alcalde Román Cepeda González encabezó la reapertura oficial del Consulado Honorario de España en Torreón.

El acto, realizado en las instalaciones del Parque España, marca el cierre de un periodo de año y medio sin operaciones de esta oficina y simboliza la reactivación plena de los vínculos bilaterales entre La Laguna y España.

Acompañado por Vicente J. Mas Taladriz, Cónsul General de España en Monterrey, y Blas Flores González, Jefe de Gabinete estatal en representación del gobernador Manolo Jiménez, el alcalde destacó que esta reapertura forma parte de una estrategia para consolidar a Torreón como un polo de atracción internacional.

Cepeda González subrayó que la seguridad es el cimiento de esta relación. Señaló a Coahuila como el segundo estado más seguro del país y a Torreón como una de las ciudades más pacíficas, condiciones que, según él, permiten que instituciones extranjeras y capitales de inversión confíen en la región.

$!El Cónsul General de España en Monterrey, Vicente J. Mas Taladriz, durante la ceremonia de reapertura.
El Cónsul General de España en Monterrey, Vicente J. Mas Taladriz, durante la ceremonia de reapertura. FOTO: SANDRA GÓMEZ/ VANGUARDIA

“Esta certeza constituye un pilar fundamental para atraer nuevas inversiones. Torreón cuenta con conectividad estratégica, mano de obra calificada y un ecosistema industrial en expansión”, afirmó el edil, resaltando que la comunidad española ha sido un motor histórico en la economía local a través de instituciones como el Sanatorio Español y diversos organismos empresariales y educativos.

Blas Flores González reiteró que España continúa siendo un “socio estratégico” prioritario para la administración estatal y recordó que el próximo año México será el país invitado en la Feria Internacional de Turismo en Madrid, lo que abrirá nuevas oportunidades para Coahuila.

La nueva titular del consulado, Angelina Ruenes Calvete, asumió el cargo con la misión de facilitar trámites, brindar orientación y actuar como enlace directo para fortalecer no solo los lazos culturales, sino también los puentes comerciales que han caracterizado históricamente a La Laguna.

Temas


Alianza
Consulado
Internacional

Localizaciones


España
Torreón

Personajes


Román Cepeda

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

