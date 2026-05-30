Refuerzan blindaje de seguridad en Coahuila ante la proximidad del Mundial de Fútbol

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Torreón
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    Refuerzan blindaje de seguridad en Coahuila ante la proximidad del Mundial de Fútbol
    El Fiscal General de Coahuila, Federico Fernández Montañez SANDRA GÓMEZ

La estrategia busca garantizar el orden ante el incremento de visitantes que transitarán por la entidad debido a la cercanía con Monterrey, sede mundialista

TORREÓN, COAH.- Ante el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Gobierno de Coahuila prepara una serie de ajustes en sus esquemas de seguridad con el objetivo de garantizar el orden y la tranquilidad ante el incremento esperado en el flujo de visitantes nacionales e internacionales que transitarán por la entidad, particularmente debido a la cercanía con Monterrey, una de las sedes oficiales del torneo.

El fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, informó que a partir del próximo mes se pondrá en marcha un operativo especial de vigilancia en todo el territorio coahuilense, con especial atención en las principales carreteras estatales y federales que conectan con Nuevo León.

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“Carretera libre, carretera de cuota, Monterrey-Saltillo, Monterrey-Ramos, va a estar totalmente cubierta. Estamos ajustando algunos protocolos de videovigilancia, estamos ajustando protocolos en hoteles, en Airbnb, en restaurantes con empresarios, restauranteros y comerciantes, porque queremos tener un despliegue increíble, impresionante”, señaló el funcionario.

Explicó que la estrategia contempla la coordinación entre corporaciones municipales, estatales y fuerzas federales, entre ellas la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), con el propósito de fortalecer la seguridad durante el desarrollo de la justa mundialista.

Además, indicó que se trabaja en un programa de capacitación para elementos de seguridad enfocado en la atención a visitantes extranjeros, en coordinación con la Secretaría de Turismo del Estado.

“Tenemos agrupamientos ya aprobados en las policías en el sector turismo que han sido capacitados por la Secretaría de Turismo. No te puedo decir que sea un tema multidioma, pero sí tenemos muchos elementos que al menos dominan un par de idiomas”, comentó.

Fernández Montañez también confirmó la continuidad del sistema de asistencia digital mediante códigos QR instalados en los filtros de revisión carreteros. Esta herramienta permite a los usuarios enlazarse directamente a un grupo de WhatsApp monitoreado en tiempo real por el Gabinete de Seguridad para reportar incidencias, solicitar apoyo o resolver dudas durante sus trayectos.

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El fiscal recordó que este mecanismo tecnológico fue implementado durante el periodo vacacional de Semana Santa y que ahora se prevé ampliar su alcance hacia establecimientos del sector privado.

“Lo vamos a poner en hoteles, en restaurantes... ya no solo es el filtro”, concluyó.

Las autoridades estatales señalaron que estas acciones forman parte de la estrategia integral para fortalecer la seguridad y brindar atención a los visitantes que se espera transiten por Coahuila durante la celebración del Mundial de 2026.

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Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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