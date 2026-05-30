Refuerzan blindaje de seguridad en Coahuila ante la proximidad del Mundial de Fútbol

El fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, informó que a partir del próximo mes se pondrá en marcha un operativo especial de vigilancia en todo el territorio coahuilense, con especial atención en las principales carreteras estatales y federales que conectan con Nuevo León.

TORREÓN, COAH.- Ante el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Gobierno de Coahuila prepara una serie de ajustes en sus esquemas de seguridad con el objetivo de garantizar el orden y la tranquilidad ante el incremento esperado en el flujo de visitantes nacionales e internacionales que transitarán por la entidad, particularmente debido a la cercanía con Monterrey, una de las sedes oficiales del torneo.

“Carretera libre, carretera de cuota, Monterrey-Saltillo, Monterrey-Ramos, va a estar totalmente cubierta. Estamos ajustando algunos protocolos de videovigilancia, estamos ajustando protocolos en hoteles, en Airbnb, en restaurantes con empresarios, restauranteros y comerciantes, porque queremos tener un despliegue increíble, impresionante”, señaló el funcionario.

Explicó que la estrategia contempla la coordinación entre corporaciones municipales, estatales y fuerzas federales, entre ellas la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), con el propósito de fortalecer la seguridad durante el desarrollo de la justa mundialista.

Además, indicó que se trabaja en un programa de capacitación para elementos de seguridad enfocado en la atención a visitantes extranjeros, en coordinación con la Secretaría de Turismo del Estado.

“Tenemos agrupamientos ya aprobados en las policías en el sector turismo que han sido capacitados por la Secretaría de Turismo. No te puedo decir que sea un tema multidioma, pero sí tenemos muchos elementos que al menos dominan un par de idiomas”, comentó.

Fernández Montañez también confirmó la continuidad del sistema de asistencia digital mediante códigos QR instalados en los filtros de revisión carreteros. Esta herramienta permite a los usuarios enlazarse directamente a un grupo de WhatsApp monitoreado en tiempo real por el Gabinete de Seguridad para reportar incidencias, solicitar apoyo o resolver dudas durante sus trayectos.