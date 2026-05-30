Torreón: Firman Medio Ambiente y Universidad La Salle Laguna convenio para impulsar proyectos en favor de la sustentabilidad

TORREÓN, COAH.- La Dirección General de Medio Ambiente y la Universidad La Salle Laguna firmaron un convenio de colaboración que permitirá desarrollar proyectos conjuntos en materia de sustentabilidad, educación y compromiso comunitario. El director general de Medio Ambiente, Marcelo Sánchez Adame, informó que esta alianza estratégica busca consolidar el trabajo coordinado entre el gobierno municipal y la institución educativa, impulsando iniciativas enfocadas en la educación ambiental, la participación ciudadana y la formación profesional de los estudiantes.

Explicó que entre las acciones contempladas se encuentran programas de prácticas profesionales y servicio social, así como el desarrollo de actividades y campañas de concientización dirigidas a distintos sectores de la población. Sánchez Adame señaló que estas acciones tienen como propósito fomentar una mayor participación de la ciudadanía en el cuidado del entorno, además de promover hábitos y prácticas que contribuyan a mejorar la calidad de vida en la región. Destacó que la colaboración entre ambas instituciones permitirá sumar esfuerzos y generar un impacto positivo en la comunidad, fortaleciendo la formación de ciudadanos más conscientes, responsables y comprometidos con la protección del medio ambiente. “Estamos convencidos de que la vinculación entre instituciones educativas y gobierno es fundamental para impulsar una cultura ambiental con mayor participación ciudadana, y generar acciones que verdaderamente transformen nuestro entorno en beneficio de las futuras generaciones”, expresó el funcionario.

Asimismo, reiteró que este convenio reafirma el compromiso de la Dirección General de Medio Ambiente de establecer alianzas estratégicas con distintos sectores de la sociedad para impulsar proyectos que contribuyan al desarrollo sostenible de Torreón y al bienestar de los habitantes de la Comarca Lagunera. Mediante esta colaboración, ambas instituciones buscarán fortalecer la educación ambiental y promover iniciativas que favorezcan el cuidado de los recursos naturales, la participación social y la construcción de una comunidad más comprometida con la sustentabilidad.

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