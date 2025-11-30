Refuerzan el programa ‘Zona Taxi’ para garantizar traslados seguros en Torreón

    Personal de Transporte Público mantiene vigilancia constante para verificar que los taxis cumplan con las disposiciones municipales.

Su objetivo es brindar a los usuarios un transporte seguro para regresar a casa

Bajo la supervisión de la Dirección General de Movilidad Urbana, a través de Transporte Público Municipal, continúa vigente y en operación el programa “Zona Taxi” en puntos estratégicos del primer cuadro de la ciudad, con el objetivo de brindar a los usuarios un servicio seguro para su regreso a casa.

La estrategia opera de forma nocturna y se refuerza en temporadas de alta afluencia en centros de diversión donde se consume alcohol, con la finalidad de prevenir accidentes viales y ofrecer alternativas confiables de transporte a quienes salen de bares y centros nocturnos.

Luis Alberto Morales Cortés, director general de Movilidad Urbana, señaló que el programa tiene como propósito principal garantizar opciones de movilidad seguras, especialmente durante las horas de mayor riesgo. Agregó que el personal operativo de la Dirección de Transporte Público mantiene una vigilancia permanente para verificar que las unidades de taxi cumplan con las disposiciones municipales, como estar debidamente identificadas y exhibir el taxímetro.

La estrategia opera de forma nocturna y se refuerza en temporadas de alta afluencia en centros de diversión.

La supervisión, explicó, permite mantener un flujo ordenado y continuo, además de prevenir prácticas irregulares que pudieran poner en riesgo a los pasajeros.

Morales Cortés destacó que estas acciones atienden las instrucciones del alcalde Román Alberto Cepeda González, encaminadas a fortalecer la seguridad de los usuarios y promover una conducción responsable en la ciudad.

Por su parte, César Alvarado Mendoza, director de Transporte Público, informó que el programa “Zona Taxi” ha mostrado resultados positivos desde su implementación, y se difunde en coordinación con los encargados de los centros nocturnos. Añadió que los operadores y unidades participantes están plenamente identificados y autorizados, lo que brinda mayor confianza a quienes utilizan el servicio.

Además, se han impartido capacitaciones constantes al personal de bares y centros de entretenimiento, con el objetivo de proporcionar estrategias que faciliten a los consumidores abordar un taxi seguro y evitar la mala práctica de conducir en estado de ebriedad.

Finalmente, señaló que se trabaja de manera coordinada con distintas líneas de taxi y asociaciones de operadores para asegurar que las unidades que participan en estas zonas cumplan con las normas vigentes, se mantengan en óptimas condiciones y ofrezcan un trato adecuado y seguro a los usuarios.

Gerardo Hernández

