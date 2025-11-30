Refuerzan el programa ‘Zona Taxi’ para garantizar traslados seguros en Torreón

Bajo la supervisión de la Dirección General de Movilidad Urbana, a través de Transporte Público Municipal, continúa vigente y en operación el programa “Zona Taxi” en puntos estratégicos del primer cuadro de la ciudad, con el objetivo de brindar a los usuarios un servicio seguro para su regreso a casa.

La estrategia opera de forma nocturna y se refuerza en temporadas de alta afluencia en centros de diversión donde se consume alcohol, con la finalidad de prevenir accidentes viales y ofrecer alternativas confiables de transporte a quienes salen de bares y centros nocturnos.

TE PUEDE INTERESAR: Campaña del CJM en Torreón reúne ropa y calzado para personas vulnerables

Luis Alberto Morales Cortés, director general de Movilidad Urbana, señaló que el programa tiene como propósito principal garantizar opciones de movilidad seguras, especialmente durante las horas de mayor riesgo. Agregó que el personal operativo de la Dirección de Transporte Público mantiene una vigilancia permanente para verificar que las unidades de taxi cumplan con las disposiciones municipales, como estar debidamente identificadas y exhibir el taxímetro.