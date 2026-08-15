Refuerzan en Torreón el Operativo Radar para frenar percances viales

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    Refuerzan en Torreón el Operativo Radar para frenar percances viales
    El Operativo Radar se instala de manera aleatoria en distintos sectores de Torreón. CORTESÍA

Mantienen Operativo Radar en Torreón para reducir accidentes y promover el respeto a los límites de velocidad

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de reducir los siniestros viales y fomentar una conducción responsable, el Ayuntamiento de Torreón mantiene activo y de manera permanente el denominado Operativo Radar en distintos sectores de la ciudad.

La titular de la Dirección de Tránsito y Vialidad, Martha Alicia Faz Dávila, explicó que la ubicación de estos puntos de control no es fija, sino que se despliegan estratégicamente de forma aleatoria. Los sitios prioritarios se determinan a partir de estadísticas de percances previos, tramos donde comúnmente se rebasa el límite de velocidad y zonas con alta afluencia peatonal.

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Durante las intervenciones, los oficiales monitorean la velocidad de los automotores y conminan a los conductores a respetar el reglamento vigente y la señalización vial, recordando que el exceso de velocidad reduce drásticamente el tiempo de frenado y multiplica la gravedad de cualquier impacto.

Faz Dávila enfatizó que el esquema responde a una estrategia preventiva integral, orientada a salvar vidas y generar cultura vial colectiva, más allá de tener un fin meramente recaudatorio o sancionador.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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