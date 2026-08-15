Refuerzan en Torreón el Operativo Radar para frenar percances viales
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Mantienen Operativo Radar en Torreón para reducir accidentes y promover el respeto a los límites de velocidad
TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de reducir los siniestros viales y fomentar una conducción responsable, el Ayuntamiento de Torreón mantiene activo y de manera permanente el denominado Operativo Radar en distintos sectores de la ciudad.
La titular de la Dirección de Tránsito y Vialidad, Martha Alicia Faz Dávila, explicó que la ubicación de estos puntos de control no es fija, sino que se despliegan estratégicamente de forma aleatoria. Los sitios prioritarios se determinan a partir de estadísticas de percances previos, tramos donde comúnmente se rebasa el límite de velocidad y zonas con alta afluencia peatonal.
Durante las intervenciones, los oficiales monitorean la velocidad de los automotores y conminan a los conductores a respetar el reglamento vigente y la señalización vial, recordando que el exceso de velocidad reduce drásticamente el tiempo de frenado y multiplica la gravedad de cualquier impacto.
Faz Dávila enfatizó que el esquema responde a una estrategia preventiva integral, orientada a salvar vidas y generar cultura vial colectiva, más allá de tener un fin meramente recaudatorio o sancionador.