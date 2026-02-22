Refuerzan en Torreón verificación físico-mecánica de taxis y autobuses para garantizar seguridad y reducir emisiones

Torreón
/ 22 febrero 2026
    Autoridades municipales intensifican la verificación físico-mecánica para garantizar que taxis y autobuses circulen en condiciones seguras. ESPECIAL

Movilidad Urbana intensifica revisiones; se busca superar el 80% del padrón revisado en 2025

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de elevar la calidad del servicio y fortalecer la seguridad de los usuarios, la Dirección General de Movilidad Urbana puso en marcha un programa permanente de verificación físico-mecánica a unidades en modalidad de taxis y autobuses materialistas, a fin de garantizar que circulen en condiciones óptimas.

El titular de la dependencia en Torreón, Luis Alberto Morales Cortés, informó que estas acciones se realizan en coordinación con César Alvarado Mendoza, director de Transporte Público Municipal, y Marcelo Sánchez Adame, director general de Medio Ambiente, bajo una estrategia interinstitucional orientada a prevenir accidentes y reducir emisiones contaminantes.

TE PUEDE INTERESAR: Trabajo en equipo, lo más importante de la gira de Claudia Sheinbaum en Coahuila: Manolo Jiménez

El funcionario subrayó que la revisión integral de las unidades impacta directamente en la seguridad de los pasajeros y en la calidad del aire del municipio, al tiempo que forma parte de las políticas públicas impulsadas por la administración del alcalde Román Alberto Cepeda González, enfocadas en mejorar los servicios públicos y elevar la calidad de vida de la ciudadanía.

INSPECCIONES INTEGRALES

Durante las revisiones físico-mecánicas se evalúan aspectos clave como pintura y carrocería en buen estado, condiciones de las llantas —incluida la de refacción—, funcionamiento de luces, puertas, espejos y vidrios, presencia y vigencia del extintor, estado de la tapicería, instalación del taxímetro y condiciones mecánicas generales.

De manera paralela, las unidades deben acudir al Centro de Verificación Vehicular, operado por la Dirección de Medio Ambiente, para cumplir con la revisión de emisiones contaminantes, trámite obligatorio que debe realizarse dos veces al año.

Morales Cortés informó que las direcciones de Movilidad Urbana, Transporte Público y Medio Ambiente sostuvieron diversas reuniones con el Consejo Estatal de Transportistas y con el grupo empresarial GET, que en conjunto representan más del 50 por ciento de las concesiones autorizadas, logrando acuerdos para cumplir con las verificaciones correspondientes.

Durante 2025 se alcanzó una cobertura cercana al 80 por ciento del padrón de unidades, y la meta para este año es superar esa cifra. En lo que va del año, se han efectuado 356 verificaciones a vehículos del servicio público.

El Centro de Verificación Vehicular se ubica en la calzada Francisco Sarabia, esquina con calle Torre de Israel, en la colonia San Felipe, donde los concesionarios pueden realizar el trámite y recibir orientación sobre el proceso.

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

