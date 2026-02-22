Trabajo en equipo, lo más importante de la gira de Claudia Sheinbaum en Coahuila: Manolo Jiménez

Coahuila
/ 22 febrero 2026
    Trabajo en equipo, lo más importante de la gira de Claudia Sheinbaum en Coahuila: Manolo Jiménez
    A nombre de los laguneros, el gobernador Manolo Jiménez solicitó a la presidenta Claudia Sheinbaum, la continuidad de los apoyos para el campo SANDRA GÓMEZ

El Mandatario estatal pidió apoyo a la Federación para impulsar el desarrollo del campo

SAN PEDRO DE LAS COLONIAS, COAH.- El mensaje más importante de la gira de la presidenta Claudia Sheinbaum por la entidad es el trabajo en equipo, pues la colaboración coordinada entre los diferentes niveles de gobierno en Coahuila ha permitido alcanzar resultados positivos que impactan directamente en el bienestar de las familias.

Así lo afirmó el gobernador Manolo Jiménez Salinas durante el acto de entrega de programas del Bienestar en esta ciudad, subrayando que el desarrollo de la región es producto del esfuerzo conjunto y de la suma de voluntades.

El Mandatario coahuilense, ante la Jefa de la Nación, destacó que aquí se trabaja en equipo con los municipios y la Federación, fortaleciendo la colaboración interinstitucional.

$!El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, agradeció a la Presidenta, Claudia Sheinbaum, el apoyo al Estado.
El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, agradeció a la Presidenta, Claudia Sheinbaum, el apoyo al Estado. SANDRA GÓMEZ

Gracias a esta sinergia, a los grandes programas de la Secretaría del Bienestar se suman los programas del Gobierno Estatal y de los municipios, generando políticas públicas más efectivas y una mejor cobertura de apoyos y servicios para la ciudadanía.

Mencionó que es así como se trabaja en los grandes programas que lleva a cabo en la región la Comisión Nacional del Agua para garantizar el abasto de agua limpia a todas las poblaciones de La Laguna, una acción fundamental para la salud y el desarrollo económico.

Asimismo, el programa de Empleo temporal, autorizado el año pasado para los campesinos de La Laguna que no alcanzaron a sembrar sus tierras debido a la escasez de agua en las presas, ha beneficiado con más de 8 mil jornales a los productores del campo, ayudando a mantener la economía local y el sustento de muchas familias.

Por ello, a nombre de los laguneros, solicitó la continuidad de este plan en 2026 para seguir apoyando a quienes más lo necesitan ante las adversidades climáticas.

El campo es importante para La Laguna, por ello pidió el apoyo de la Presidenta para que los campesinos laguneros accedan al programa “Cosechando soberanía”, por medio del cual se apoya a los productores medianos y pequeños por medio de créditos accesibles y se les brinda acompañamiento técnico.

Este programa representa una oportunidad para impulsar la producción agrícola en la región, promoviendo prácticas sostenibles y el fortalecimiento del sector rural.

$!Manolo Jiménez destacó la coordinación de Coahuila y la Federación para impulsar el desarrollo del Estado.
Manolo Jiménez destacó la coordinación de Coahuila y la Federación para impulsar el desarrollo del Estado. SANDRA GÓMEZ

El Mandatario agradeció a la Presidenta la implementación del programa para adultos mayores, reconociendo que son ellos quienes han construido la grandeza de Coahuila y la grandeza de México.

Subrayó que este apoyo es un acto de justicia social y un reconocimiento a su esfuerzo y dedicación a lo largo de los años, garantizando una mejor calidad de vida para este sector de la población.

