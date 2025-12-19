Refuerzan Operativo Abrigo con recorridos nocturnos en Torreón
Protección Civil coordina acciones con diversas dependencias para atender a personas en situación de calle ante el frío
TORREÓN, COAH.- Ante el descenso de temperaturas, el Gobierno Municipal de Torreón mantiene activo el Operativo Abrigo, el cual se reforzó con recorridos nocturnos para brindar atención directa a personas en situación de calle y vulnerabilidad.
El director de Protección Civil y Bomberos, Jorge Luis Juárez Llanas, informó que el programa se encuentra en marcha desde el 1 de diciembre y que los albergues municipales permanecen abiertos desde noviembre para ofrecer un espacio seguro y cálido durante la noche.
Señaló que diariamente se brinda refugio a una o dos personas, y que a partir de esta semana el operativo se fortaleció con la participación de diversas dependencias municipales y estatales, entre ellas DIF Torreón, Policía Municipal, Tránsito y Vialidad, Desarrollo Social, Salud Municipal y la Cruz Roja.
Juárez Llanas explicó que los refugios temporales proporcionan alojamiento nocturno, revisión médica, alimentos y bebidas calientes, y que las acciones continuarán mientras se mantenga el pronóstico de bajas temperaturas, como parte del compromiso de la administración del alcalde Román Alberto Cepeda González de salvaguardar la integridad de la ciudadanía.
Asimismo, exhortó a la población a reportar casos de personas que requieran apoyo. Los reportes pueden realizarse al teléfono 871 712 0066, donde se atienden de inmediato para ofrecer resguardo o, en su caso, cobijas y alimentos calientes.