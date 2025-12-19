Refuerzan Operativo Abrigo con recorridos nocturnos en Torreón

TORREÓN, COAH.- Ante el descenso de temperaturas, el Gobierno Municipal de Torreón mantiene activo el Operativo Abrigo, el cual se reforzó con recorridos nocturnos para brindar atención directa a personas en situación de calle y vulnerabilidad.

El director de Protección Civil y Bomberos, Jorge Luis Juárez Llanas, informó que el programa se encuentra en marcha desde el 1 de diciembre y que los albergues municipales permanecen abiertos desde noviembre para ofrecer un espacio seguro y cálido durante la noche.

