Refuerzan operativos en el centro de Torreón por ventas navideñas

Personal de la Dirección de Plazas y Mercados reforzó los operativos de supervisión en el centro de la ciudad para verificar que los vendedores cumplan con las señalizaciones y condiciones establecidas en sus permisos temporales, otorgados con motivo de la temporada de ventas navideñas, así como para evitar la instalación de comerciantes que no se acreditaron previamente.

El director de la dependencia, Víctor Ramos Galindo, señaló que esta época del año representa uno de los periodos más importantes para el sector comercial, debido al incremento en la venta de productos alusivos a las festividades decembrinas, por lo que resulta fundamental mantener el orden y evitar la saturación de vendedores en el primer cuadro de la ciudad.

En este contexto, informó que desde el pasado domingo se instaló el tradicional Mercadito del Juguete sobre la avenida Hidalgo, en el tramo comprendido entre las calles Ramos Arizpe y Múzquiz, donde se autorizó la instalación de 70 comerciantes dedicados exclusivamente a la venta de juguetes y artículos para envolver regalos.

Ramos Galindo precisó que en esta zona no se permitió la venta de alimentos y reiteró que cualquier comerciante que sea detectado sin el permiso correspondiente es retirado de manera inmediata. Detalló que hasta el momento se ha procedido al retiro de 14 personas que no contaban con autorización municipal para instalarse.

Asimismo, indicó que inspectores de la Dirección de Plazas y Mercados realizan rondines permanentes para verificar que los comerciantes respeten el espacio asignado y mantengan el orden en la vía pública, con el objetivo de no afectar el libre tránsito de peatones.

Estas acciones se llevan a cabo de manera coordinada con la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Tránsito y Vialidad, así como Protección Civil, a fin de salvaguardar la integridad de comerciantes, compradores y transeúntes.

Finalmente, el funcionario subrayó que por instrucciones del alcalde Román Alberto Cepeda González, se continuará reforzando la vigilancia y el orden durante la temporada decembrina, al tiempo que se impulsa el comercio local para que este periodo concluya con resultados positivos para la ciudadanía y el sector comercial.