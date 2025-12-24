Refuerzan operativos en el centro de Torreón por ventas navideñas

Torreón
/ 24 diciembre 2025
    Refuerzan operativos en el centro de Torreón por ventas navideñas
    Se verifica que los vendedores cumplan con las condiciones y señalizaciones de sus permisos temporales. FOTO: CORTESÍA

Los operativos buscan evitar la instalación de comerciantes sin acreditación previa

Personal de la Dirección de Plazas y Mercados reforzó los operativos de supervisión en el centro de la ciudad para verificar que los vendedores cumplan con las señalizaciones y condiciones establecidas en sus permisos temporales, otorgados con motivo de la temporada de ventas navideñas, así como para evitar la instalación de comerciantes que no se acreditaron previamente.

El director de la dependencia, Víctor Ramos Galindo, señaló que esta época del año representa uno de los periodos más importantes para el sector comercial, debido al incremento en la venta de productos alusivos a las festividades decembrinas, por lo que resulta fundamental mantener el orden y evitar la saturación de vendedores en el primer cuadro de la ciudad.

TE PUEDE INTERESAR: Simas Torreón atenderá solo medio día en Nochebuena

En este contexto, informó que desde el pasado domingo se instaló el tradicional Mercadito del Juguete sobre la avenida Hidalgo, en el tramo comprendido entre las calles Ramos Arizpe y Múzquiz, donde se autorizó la instalación de 70 comerciantes dedicados exclusivamente a la venta de juguetes y artículos para envolver regalos.

Ramos Galindo precisó que en esta zona no se permitió la venta de alimentos y reiteró que cualquier comerciante que sea detectado sin el permiso correspondiente es retirado de manera inmediata. Detalló que hasta el momento se ha procedido al retiro de 14 personas que no contaban con autorización municipal para instalarse.

Asimismo, indicó que inspectores de la Dirección de Plazas y Mercados realizan rondines permanentes para verificar que los comerciantes respeten el espacio asignado y mantengan el orden en la vía pública, con el objetivo de no afectar el libre tránsito de peatones.

TE PUEDE INTERESAR: Torreón promueve la adopción responsable como medida de bienestar animal

Estas acciones se llevan a cabo de manera coordinada con la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Tránsito y Vialidad, así como Protección Civil, a fin de salvaguardar la integridad de comerciantes, compradores y transeúntes.

Finalmente, el funcionario subrayó que por instrucciones del alcalde Román Alberto Cepeda González, se continuará reforzando la vigilancia y el orden durante la temporada decembrina, al tiempo que se impulsa el comercio local para que este periodo concluya con resultados positivos para la ciudadanía y el sector comercial.

Temas


comercio
ventas

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El fuego se originó en matorral y pastizal, materiales altamente inflamables en esta temporada.

Advierte Municipio ‘riesgo latente’ de incendios en Saltillo

Paisanos utilizan Monclova como punto de descanso en su trayecto hacia el interior del país.

Paso de paisanos deja derrama de 30 millones en Monclova
El cierre de la frontera representa una prueba que exige unidad, fortaleza y liderazgo del sector.

Retraso en reapertura de frontera pone a prueba al sector ganadero de Coahuila: UGRC

La estación, que data del siglo XIX, deberá ser reubicada debido a las obras del tren de pasajeros Saltillo–Monterrey.

Saltillo: proponen que antigua estación La Encantada se use como base de trenes de carga
EU: Voracidad imperial

EU: Voracidad imperial
Se acerca el final

Se acerca el final
Las luces adornan los barcos en Riverplace Marina antes de un desfile navideño de barcos el viernes 12 de diciembre de 2025 en Portland, Oregón.

La guerra de la IA contra la Navidad
true

POLITICÓN: Con voto en contra de Morena y PT, aprueba Coahuila presupuesto 2026 por 78 mil mdp