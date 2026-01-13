Refuerzan prevención de violencia escolar con primeros auxilios psicológicos

Torreón
/ 13 enero 2026
    Refuerzan prevención de violencia escolar con primeros auxilios psicológicos
    Autoridades educativas y de salud unieron esfuerzos para brindar herramientas de primeros auxilios psicológicos al personal docente. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Impulsan taller interinstitucional para fortalecer la atención y prevención de conductas de riesgo en escuelas de Torreón

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de fortalecer la prevención y la atención oportuna de crisis emocionales en el entorno educativo, autoridades municipales y diversas instituciones pusieron en marcha el taller “Héroes del Entorno: Primeros Auxilios Básicos para Primeros Respondientes”, dirigido al personal de centros educativos de la región.

La iniciativa fue organizada de manera conjunta por la Coordinación Laguna de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAC), encabezada por Sandra López; el regidor y presidente de la Comisión de Salud, Roberto Bernal Gómez; Cecilia Martínez, directora del Centro de Integración Juvenil; así como la Unidad de Prevención Social de la Violencia, a cargo de José Armando González Murillo.

Estas instancias consolidaron una alianza interinstitucional orientada a fortalecer la protección de la salud mental de niñas, niños y adolescentes, mediante la capacitación del personal educativo como primeros respondientes ante situaciones de crisis emocional.

$!La capacitación fomenta una cultura de cuidado y atención temprana en las aulas.
La capacitación fomenta una cultura de cuidado y atención temprana en las aulas. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

De acuerdo con González Murillo, el taller busca dotar a docentes y personal administrativo de herramientas para identificar señales de alerta, brindar una primera contención emocional y canalizar de forma adecuada los casos de riesgo que se presenten en el ámbito escolar.

Durante la jornada se abordaron temas clave como la detección temprana de cambios conductuales, emocionales, físicos y comunicativos, así como la correcta activación de protocolos y redes de apoyo, priorizando en todo momento la protección de la vida y la intervención oportuna.

Las autoridades destacaron que este tipo de acciones refuerzan la corresponsabilidad entre instituciones educativas, sector salud, autoridades municipales y sociedad civil, promoviendo entornos escolares más seguros, empáticos y preparados para responder ante situaciones de riesgo.

Con estas estrategias, la Administración Municipal encabezada por el alcalde Román A

Temas


Alumnos
Salud Mental
Escuelas

Localizaciones


Torreón

