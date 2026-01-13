Refuerzan prevención de violencia escolar con primeros auxilios psicológicos

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de fortalecer la prevención y la atención oportuna de crisis emocionales en el entorno educativo, autoridades municipales y diversas instituciones pusieron en marcha el taller “Héroes del Entorno: Primeros Auxilios Básicos para Primeros Respondientes”, dirigido al personal de centros educativos de la región.

La iniciativa fue organizada de manera conjunta por la Coordinación Laguna de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAC), encabezada por Sandra López; el regidor y presidente de la Comisión de Salud, Roberto Bernal Gómez; Cecilia Martínez, directora del Centro de Integración Juvenil; así como la Unidad de Prevención Social de la Violencia, a cargo de José Armando González Murillo.

Estas instancias consolidaron una alianza interinstitucional orientada a fortalecer la protección de la salud mental de niñas, niños y adolescentes, mediante la capacitación del personal educativo como primeros respondientes ante situaciones de crisis emocional.