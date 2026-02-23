Refuerzan seguridad en región Laguna de Coahuila tras caída de ‘El Mencho’: DSPM Torreón
Autoridades permanecen en alerta para mantener la seguridad en la ciudad, la región y el estado
TORREÓN, COAH.- Después de la jornada violenta que sacudió al País tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del CJNG, en Tapalpa, Jalisco, el Gobierno de Coahuila ordenó un despliegue preventivo en los límites estatales, intensificando la vigilancia en brechas y carreteras colindantes.
El comisario Alfredo Flores Originales, director de Seguridad Pública en Torreón, informó que se ha estrechado la colaboración en los puntos de control compartidos con Gómez Palacio, Durango. En estas zonas operan de manera conjunta el Grupo Reacción Torreón, así como efectivos municipales y estatales.
Aunque Coahuila se mantiene en calma y sin reportes de incidentes derivados de la situación nacional, las autoridades confirmaron que el incremento de la fuerza policial busca cerrar el paso a cualquier intento de incursión delictiva.
“Hemos reforzado los filtros de seguridad en la ciudad y el estado. Aunque aquí prevalece la tranquilidad, no podemos ser omisos ante la situación externa”, señaló el mando policial.
Como parte de la estrategia de contención, Flores Originales confirmó la cancelación de descansos y permisos para todo el personal operativo. El objetivo es garantizar que la totalidad de la fuerza policial esté en las calles para mitigar la psicosis generada tras el operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) en Jalisco.
Cabe recordar que la captura y posterior muerte del capo desató una ola de ataques en 11 entidades de la República, incluyendo bloqueos, incendios de vehículos y atentados contra establecimientos comerciales. Según el reporte de Omar García Harfuch, titular de la SSPC, los estados más afectados han sido Jalisco, Zacatecas, Tamaulipas y Michoacán, entre otros.
Ante este panorama, Coahuila se mantiene en alerta máxima para preservar la percepción de seguridad de sus ciudadanos.
“Traemos a todo el personal en la calle para cubrir cada sector. El mensaje es claro: aquí estamos listos y reforzados para evitar que la violencia de otras regiones se traslade a nuestro estado”, puntualizó Flores Originales.