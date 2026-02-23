Refuerzan seguridad en región Laguna de Coahuila tras caída de ‘El Mencho’: DSPM Torreón

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/ 23 febrero 2026
    Refuerzan seguridad en región Laguna de Coahuila tras caída de ‘El Mencho’: DSPM Torreón
    Se intensificó la coordinación con Gómez Palacio, reportó la Policía Municipal. SANDRA GÓMEZ

Autoridades permanecen en alerta para mantener la seguridad en la ciudad, la región y el estado

TORREÓN, COAH.- Después de la jornada violenta que sacudió al País tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del CJNG, en Tapalpa, Jalisco, el Gobierno de Coahuila ordenó un despliegue preventivo en los límites estatales, intensificando la vigilancia en brechas y carreteras colindantes.

El comisario Alfredo Flores Originales, director de Seguridad Pública en Torreón, informó que se ha estrechado la colaboración en los puntos de control compartidos con Gómez Palacio, Durango. En estas zonas operan de manera conjunta el Grupo Reacción Torreón, así como efectivos municipales y estatales.

TE PUEDE INTERESAR: Proyectan inversión histórica de 2 mil mdp para Torreón este 2026

Aunque Coahuila se mantiene en calma y sin reportes de incidentes derivados de la situación nacional, las autoridades confirmaron que el incremento de la fuerza policial busca cerrar el paso a cualquier intento de incursión delictiva.

$!En operativos participan corporaciones municipales y estatales en operativos conjuntos.
En operativos participan corporaciones municipales y estatales en operativos conjuntos. SANDRA GÓMEZ

“Hemos reforzado los filtros de seguridad en la ciudad y el estado. Aunque aquí prevalece la tranquilidad, no podemos ser omisos ante la situación externa”, señaló el mando policial.

Como parte de la estrategia de contención, Flores Originales confirmó la cancelación de descansos y permisos para todo el personal operativo. El objetivo es garantizar que la totalidad de la fuerza policial esté en las calles para mitigar la psicosis generada tras el operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) en Jalisco.

Cabe recordar que la captura y posterior muerte del capo desató una ola de ataques en 11 entidades de la República, incluyendo bloqueos, incendios de vehículos y atentados contra establecimientos comerciales. Según el reporte de Omar García Harfuch, titular de la SSPC, los estados más afectados han sido Jalisco, Zacatecas, Tamaulipas y Michoacán, entre otros.

TE PUEDE INTERESAR: Torreón refuerza seguridad tras disturbios en el país y operativo contra líder del CJNG

Ante este panorama, Coahuila se mantiene en alerta máxima para preservar la percepción de seguridad de sus ciudadanos.

“Traemos a todo el personal en la calle para cubrir cada sector. El mensaje es claro: aquí estamos listos y reforzados para evitar que la violencia de otras regiones se traslade a nuestro estado”, puntualizó Flores Originales.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad

Localizaciones


Coahuila
TORREO

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Ejército: Temor a ser descubiertos

Ejército: Temor a ser descubiertos
true

México y los riesgos después de la muerte de ‘El Mencho’
true

POLITICÓN: Descabezan cártel en Jalisco... pero no pueden garantizar la seguridad ciudadana; Coahuila responde con blindaje
Federico Fernández Montañez, Fiscal General del Estado, informó sobre el despliegue de 10 mil elementos para reforzar la seguridad en Coahuila.

Blindan Coahuila con 10 mil efectivos tras operativos federales y tensiones nacionales
Las afectaciones persisten tras el caos del domingo, cuando el Ejército mexicano, en una operación en la que recibió inteligencia de Estados Unidos, abatió a un narcotraficante en México.

Vuelos de EU y Canadá siguen cancelados a Puerto Vallarta tras muerte del ‘Mencho’
El llamado permitirá a Austin Rojas entrenar bajo la metodología de Santos Laguna.

El saltillense Austin Rojas es llamado a visorías de Santos Laguna Sub-13
Japón fue uno de los primeros países en negociar para reducir los aranceles a sus exportaciones de automóviles y acero a cambio de una inversión de 550.000 millones de dólares.

Hicieron tratos con Trump para acordar aranceles más bajos. Ahora están atrapados
El uso de drones comerciales, como el DJI Mavic 3 Pro, se ha popularizado entre los grupos armados en Colombia por su rapidez y capacidad de carga.

El ejército colombiano enfrenta una nueva amenaza letal: drones baratos modificados