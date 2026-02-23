Refuerzan seguridad en región Laguna de Coahuila tras caída de ‘El Mencho’: DSPM Torreón

TORREÓN, COAH.- Después de la jornada violenta que sacudió al País tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del CJNG, en Tapalpa, Jalisco, el Gobierno de Coahuila ordenó un despliegue preventivo en los límites estatales, intensificando la vigilancia en brechas y carreteras colindantes.

El comisario Alfredo Flores Originales, director de Seguridad Pública en Torreón, informó que se ha estrechado la colaboración en los puntos de control compartidos con Gómez Palacio, Durango. En estas zonas operan de manera conjunta el Grupo Reacción Torreón, así como efectivos municipales y estatales.

Aunque Coahuila se mantiene en calma y sin reportes de incidentes derivados de la situación nacional, las autoridades confirmaron que el incremento de la fuerza policial busca cerrar el paso a cualquier intento de incursión delictiva.