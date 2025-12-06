Torreón: ‘Aprendo y Cuido Más’ fortalece conciencia ecológica en primarias

/ 6 diciembre 2025
    Torreón: ‘Aprendo y Cuido Más’ fortalece conciencia ecológica en primarias
    Niñas y niños participaron en talleres de germinación dentro de las brigadas ambientales. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Las brigadas incluyen talleres, dinámicas y actividades lúdicas sobre cuidado del medio ambiente

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de fortalecer la cultura ambiental entre la niñez, este año las Brigadas “Aprendo y Cuido Más” visitaron 33 escuelas primarias de Torreón, beneficiando a cerca de 12 mil estudiantes con actividades educativas, talleres y dinámicas participativas.

Marcelo Sánchez, director general de Medio Ambiente, informó que el programa reafirma el compromiso del Gobierno Municipal con la formación de nuevas generaciones conscientes del cuidado de su entorno.

“Este 2025 concluimos las brigadas con un alcance significativo. Gracias a esta participación, se sembraron conocimientos y se fomentó una mayor conciencia ambiental en las nuevas generaciones”, dijo el funcionario.

Entre las actividades destacaron talleres de germinación, la lotería del Desierto Chihuahuense, la creación de jardines polinizadores, dinámicas sobre la importancia de los polinizadores y un juego de serpientes y escaleras adaptado al cuidado ambiental.

Sánchez Adame explicó que las brigadas se fortalecieron con la participación de dependencias municipales como SIMAS Torreón —a través del área de Cultura del Agua—, Tránsito y Vialidad, la Unidad Municipal de Derechos Humanos y Bibliotecas Públicas Municipales, permitiendo una visión más completa de aprendizaje para las niñas y los niños.

El director agregó que las actividades concluyeron como parte del cierre del ciclo escolar, pero adelantó que las brigadas retomarán su recorrido el 21 de enero de 2026 para llevar más conocimiento, creatividad y participación a las escuelas del municipio.

