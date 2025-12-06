Torreón lanza campaña con QR y números de emergencia para prevenir violencia de género

Torreón
/ 6 diciembre 2025
    Torreón lanza campaña con QR y números de emergencia para prevenir violencia de género
    Personal municipal entrega calcas y dispositivos con QR a conductores en Colón e Independencia. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

En los 16 Días de Activismo, el municipio entregó herramientas informativas para facilitar denuncias en situaciones de riesgo

TORREÓN, COAH.- En una de las esquinas más concurridas de Torreón, autoridades municipales tradujeron la campaña internacional ÚNETE de la ONU en acciones prácticas orientadas a la prevención de la violencia de género.

Como parte de los 16 Días de Activismo, personal del Ayuntamiento entregó calcas vehiculares y dispositivos con códigos QR diseñados para facilitar el acceso a números de emergencia y líneas de apoyo.

TE PUEDE INTERESAR: Advierten a policías de Coahuila, habrá cero tolerancia a extorsiones y abusos policiacos

$!La estrategia busca que más mujeres tengan a la mano información para pedir ayuda.
La estrategia busca que más mujeres tengan a la mano información para pedir ayuda. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

La jornada se llevó a cabo en el cruce de Colón e Independencia y fue encabezada por el director de Seguridad Pública Municipal, Alfredo Flores Originales, y el director de la Juventud, Jesús Rogelio Salazar Hernández.

Durante la actividad se distribuyeron 400 calcas con los teléfonos de la Policía Municipal, así como 200 termos y llaveros que incluyen un código QR que dirige directamente a los servicios de atención de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM).

Amira Darwich García, directora del Instituto Municipal de la Mujer, destacó que estas herramientas pueden marcar la diferencia en momentos críticos.

$!Representantes del IMM y Seguridad Pública coordinan la distribución.
Representantes del IMM y Seguridad Pública coordinan la distribución. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

“La prevención comienza con la información. Las mujeres deben sentirse acompañadas y protegidas, dentro y fuera de casa. Unir esfuerzos es vital para llevar información útil a la ciudadanía”.

Las autoridades reiteraron que la campaña busca que cualquier persona, al detectar una situación de riesgo, pueda pedir ayuda de manera rápida y efectiva, fortaleciendo así la red de apoyo y la cultura de prevención en Torreón.

Temas


Campañas
Derechos
Seguridad

Localizaciones


Torreón

true

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
En este segundo... va

En este segundo... va
true

Coahuila: Funciona sinergia entre Manolo Jiménez y Javier Díaz
true

POLITICÓN: En primer cara a cara Trump-Sheinbaum, todo fue futbol
Las unidades tienen capacidad para 77 pasajeros y accesibilidad para personas con discapacidad.

‘Aquí Vamos Gratis’ genera ahorro de 18 mdp para familias de Saltillo

Ni pandilleros, ni violentos: así lucha el Motoclub Camellos contra el estigma biker en México

Ni pandilleros, ni violentos: así lucha el Motoclub Camellos contra el estigma biker en México
Si Brasil -potencia del futbol de selecciones- queda en segundo lugar de su grupo, jugaría los 16vos de final en Monterrey.

Mundial 2026: Pintan para jugar en Monterrey Países Bajos, Japón, Corea del Sur... y Saltillo va por turistas
Evento. Los boletos saldrán a la venta en línea el próximo lunes 8 de diciembre.

¡Se acabó el aguinaldo! Confirman concierto de Carlos Rivera en Saltillo el próximo marzo de 2026
Los snacks inteligentes también pueden contribuir a aumentar tu ingesta de fibra, proteínas y micronutrientes.

Los secretos de un ‘snack’ saludable