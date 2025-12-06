Torreón lanza campaña con QR y números de emergencia para prevenir violencia de género
En los 16 Días de Activismo, el municipio entregó herramientas informativas para facilitar denuncias en situaciones de riesgo
TORREÓN, COAH.- En una de las esquinas más concurridas de Torreón, autoridades municipales tradujeron la campaña internacional ÚNETE de la ONU en acciones prácticas orientadas a la prevención de la violencia de género.
Como parte de los 16 Días de Activismo, personal del Ayuntamiento entregó calcas vehiculares y dispositivos con códigos QR diseñados para facilitar el acceso a números de emergencia y líneas de apoyo.
La jornada se llevó a cabo en el cruce de Colón e Independencia y fue encabezada por el director de Seguridad Pública Municipal, Alfredo Flores Originales, y el director de la Juventud, Jesús Rogelio Salazar Hernández.
Durante la actividad se distribuyeron 400 calcas con los teléfonos de la Policía Municipal, así como 200 termos y llaveros que incluyen un código QR que dirige directamente a los servicios de atención de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM).
Amira Darwich García, directora del Instituto Municipal de la Mujer, destacó que estas herramientas pueden marcar la diferencia en momentos críticos.
“La prevención comienza con la información. Las mujeres deben sentirse acompañadas y protegidas, dentro y fuera de casa. Unir esfuerzos es vital para llevar información útil a la ciudadanía”.
Las autoridades reiteraron que la campaña busca que cualquier persona, al detectar una situación de riesgo, pueda pedir ayuda de manera rápida y efectiva, fortaleciendo así la red de apoyo y la cultura de prevención en Torreón.