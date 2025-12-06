Torreón lanza campaña con QR y números de emergencia para prevenir violencia de género

TORREÓN, COAH.- En una de las esquinas más concurridas de Torreón, autoridades municipales tradujeron la campaña internacional ÚNETE de la ONU en acciones prácticas orientadas a la prevención de la violencia de género.

Como parte de los 16 Días de Activismo, personal del Ayuntamiento entregó calcas vehiculares y dispositivos con códigos QR diseñados para facilitar el acceso a números de emergencia y líneas de apoyo.

