Reportan atentado vandálico en tanque de almacenamiento de agua en la colonia Vicente Guerrero, en Torreón (video)

TORREÓN, COAH.- El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Torreón reportó que durante las primeras horas de este lunes se detectó un nuevo ataque a la infraestructura hidráulica, afectando en esta ocasión al tanque de almacenamiento de la colonia Vicente Guerrero, lo que provocará baja presión o falta de agua en la zona alta de dicho sector. Roberto Escalante González, director general del organismo, detalló que los perpetradores cortaron de forma intencional el cableado eléctrico justo al ras del motor. Al no dejar margen físico para un empalme directo, los delincuentes buscaron complicar al máximo las labores de mantenimiento y retrasar la reactivación del pozo.

Debido a la naturaleza del daño, las cuadrillas técnicas se verán obligadas a desarmar el motor para realizar el cableado desde el interior, una maniobra compleja que prolongará el tiempo de reparación; asimismo, se revisará a fondo el equipo para descartar averías internas mayores. El titular de la paramunicipal aclaró que este tanque abastece de manera exclusiva a la parte alta de la Vicente Guerrero, por lo que ya se coordinó un operativo de contingencia para distribuir agua potable a través de camiones cisterna (pipas) entre los vecinos afectados. De igual forma, se garantizó que el personal operativo trabajará a marchas forzadas para subsanar el desperfecto lo antes posible, con el objetivo de reactivar el tanque y reincorporarlo a la red local, disminuyendo el impacto negativo en los hogares.

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Escalante González reprobó que continúen estos atentados en contra de los activos del Simas-Torreón, e informó que el departamento jurídico ya prepara la denuncia penal correspondiente ante las autoridades competentes para dar con los responsables. El funcionario pidió paciencia a la ciudadanía por este corte temporal en el suministro, reiterando que se trata de un incidente provocado por personas ajenas a la operatividad del sistema de aguas. Para reportar anomalías, fallas en el servicio o la presencia de personas sospechosas alrededor de las instalaciones, el Simas-Torreón recuerda que están disponibles la línea de WhatsApp 870 171 41 97, el Call Center 871 690 95 95, el conmutador 871 749 17 00 y su página oficial de Facebook.

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