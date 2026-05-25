Reportan atentado vandálico en tanque de almacenamiento de agua en la colonia Vicente Guerrero, en Torreón (video)

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    Reportan atentado vandálico en tanque de almacenamiento de agua en la colonia Vicente Guerrero, en Torreón (video)
    Los desperfectos obligan a suspender el abastecimiento de agua de manera temporal. SANDRA GÓMEZ
Sandra Gómez
por Sandra Gómez

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Maleantes cortan cableado del motor, por lo que el servicio de agua por tubería se verá suspendido de forma temporal; distribuirán el líquido en pipas

TORREÓN, COAH.- El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Torreón reportó que durante las primeras horas de este lunes se detectó un nuevo ataque a la infraestructura hidráulica, afectando en esta ocasión al tanque de almacenamiento de la colonia Vicente Guerrero, lo que provocará baja presión o falta de agua en la zona alta de dicho sector.

Roberto Escalante González, director general del organismo, detalló que los perpetradores cortaron de forma intencional el cableado eléctrico justo al ras del motor. Al no dejar margen físico para un empalme directo, los delincuentes buscaron complicar al máximo las labores de mantenimiento y retrasar la reactivación del pozo.

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Debido a la naturaleza del daño, las cuadrillas técnicas se verán obligadas a desarmar el motor para realizar el cableado desde el interior, una maniobra compleja que prolongará el tiempo de reparación; asimismo, se revisará a fondo el equipo para descartar averías internas mayores.

El titular de la paramunicipal aclaró que este tanque abastece de manera exclusiva a la parte alta de la Vicente Guerrero, por lo que ya se coordinó un operativo de contingencia para distribuir agua potable a través de camiones cisterna (pipas) entre los vecinos afectados.

De igual forma, se garantizó que el personal operativo trabajará a marchas forzadas para subsanar el desperfecto lo antes posible, con el objetivo de reactivar el tanque y reincorporarlo a la red local, disminuyendo el impacto negativo en los hogares.

Escalante González reprobó que continúen estos atentados en contra de los activos del Simas-Torreón, e informó que el departamento jurídico ya prepara la denuncia penal correspondiente ante las autoridades competentes para dar con los responsables.

El funcionario pidió paciencia a la ciudadanía por este corte temporal en el suministro, reiterando que se trata de un incidente provocado por personas ajenas a la operatividad del sistema de aguas.

Para reportar anomalías, fallas en el servicio o la presencia de personas sospechosas alrededor de las instalaciones, el Simas-Torreón recuerda que están disponibles la línea de WhatsApp 870 171 41 97, el Call Center 871 690 95 95, el conmutador 871 749 17 00 y su página oficial de Facebook.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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