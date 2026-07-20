Requiere actualización plan maestro de drenaje pluvial de Torreón

Dicha actualización contemplará agregar la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), sumado a los títulos de propiedad, derechos de paso y acuerdos indispensables para que los ductos atraviesen predios privados y áreas con infraestructura de trenes, gasoductos y otros servicios clave.

TORREÓN, COAH.- El plan maestro de drenaje pluvial para Torreón , impulsado en su origen por Fomento Económico de La Laguna (FOMEC), tendrá que someterse a una revisión técnica, legal y económica antes de ser presentado próximamente ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua), con el fin de consolidar un expediente que facilite la tramitación de su aval y el presupuesto requerido para su desarrollo.

En el aspecto técnico, la obra contempla habilitar una extensa red destinada a capturar, canalizar y desalojar los flujos de agua provocados por lluvias fuertes, en especial en áreas que tradicionalmente padecen encharcamientos severos.

Los diseños iniciales creados por FOMEC detallan los ductos principales con conductos de hasta 62 pulgadas de espesor, al tiempo que las redes de recolección y captación pluvial manejan calibres que oscilan entre las 12 y las 24 pulgadas.

La red enfocaría gran parte de sus labores en el suroriente de Torreón, área de mayor expansión habitacional, comercial y fabril reciente, aunque el esquema general también busca resolver las anegaciones y problemas de escurrimiento detectados en las zonas norte y poniente de la mancha urbana.

Entre los ejes catalogados como prioritarios sobresalen Mieleras, Parque Las Américas, bulevar Rodríguez Triana, bulevar Revolución y bulevar Nueva Laguna. Según el trazo original, los excedentes de agua serían dirigidos hacia la Vega de Caracol, sitio identificado también como el área de Las Piedras, que operaría como vaso receptor dentro de la red hidráulica.

Esta obra implica un reto tanto de ingeniería como económico debido a su gran tamaño, el grosor de los tubos y los cruces con redes ya instaladas. Por este motivo, la modernización del proyecto evaluará cotizaciones recientes de insumos, maquinaria y sueldos, además de fijar etapas de edificación que permitan organizar prioridades y un plan de inversión multianual.

Conformar un expediente técnico íntegro resultará clave para que los gobiernos municipal y estatal consigan fondos federales y estudien esquemas de coinversión, dado que un proyecto de tal magnitud rebasa la capacidad financiera exclusiva del ayuntamiento.

Los trazos de la propuesta inicial de FOMEC señalan asimismo las intersecciones donde las futuras tuberías cruzarían gasoductos, vías férreas y estructuras subterráneas, elementos que se integrarán en la ingeniería de detalle para prevenir daños a otros servicios y disminuir peligros durante las labores.

Dentro de la red actual de desfogue resalta asimismo el cauce abierto que nace en el poniente de Torreón y cruza diversos sectores rumbo a la Laguna de Regulación en la colonia Santiago Ramírez. Este sistema, situado parcialmente tras la zona industrial de Peñoles y conectado al antiguo canal de La Perla, ha servido por años como cauce para desalojar agua y mitigar riesgos de inundación en las colonias vecinas.