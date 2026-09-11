Rescatan en operativo nocturno a dos menores extraviados en el Cerro de las Noas, en Torreón

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    Rescatan en operativo nocturno a dos menores extraviados en el Cerro de las Noas, en Torreón
    Elementos de Protección Civil y Bomberos localizaron durante la madrugada a dos menores que se extraviaron en la zona del Helipuerto CORTESÍA

Protección Civil, Seguridad Pública y Cruz Roja coordinaron la búsqueda de los adolescentes, quienes fueron encontrados en buen estado

TORREÓN, COAH.- Dos menores de 13 años fueron localizados durante la madrugada de este viernes luego de extraviarse cuando regresaban de la zona conocida como el Helipuerto, en el Cerro de las Noas, movilizando a cuerpos de emergencia de Torreón.

El reporte de auxilio fue recibido a las 00:23 horas, cuando se informó que los adolescentes habían perdido la orientación durante su trayecto de regreso y requerían apoyo para ser localizados. Ante la situación, la Dirección de Protección Civil y Bomberos activó un operativo de búsqueda y rescate en el sector.

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Las labores se desarrollaron durante la madrugada hasta que los elementos lograron ubicar a los dos menores. De acuerdo con el reporte oficial, ambos se encontraban sin lesiones y en condiciones generales estables.

Como parte de la atención, los adolescentes recibieron agua para favorecer su hidratación y fueron acompañados por los rescatistas para garantizar su seguridad una vez que fueron encontrados.

En el operativo participaron de manera coordinada elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Torreón, la Dirección de Seguridad Pública Municipal y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.

El incidente vuelve a poner de relieve los riesgos que representan los recorridos por zonas serranas durante la noche, particularmente para personas que no conocen adecuadamente las rutas de acceso y descenso.

En abril pasado, un padre y su hija también fueron auxiliados después de extraviarse en la zona del Helipuerto del Cerro de las Noas; en aquella ocasión ambos presentaban signos de deshidratación y agotamiento.

Asimismo, durante 2025 se registraron otros operativos para localizar a menores que se extraviaron en áreas cerriles de Torreón, lo que ha llevado a corporaciones de emergencia a recomendar mayor precaución durante actividades de senderismo o recorridos en estos sectores.

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Aunque el caso de este viernes concluyó sin personas lesionadas, la intervención permitió evitar que los menores permanecieran más tiempo en una zona de difícil orientación y durante horario nocturno.

Las autoridades reiteran la importancia de tomar previsiones, informar a familiares sobre los recorridos y contar con agua y medios de comunicación antes de ingresar a este tipo de áreas.

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Antonio Santos

Antonio Santos

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