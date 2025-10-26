Rescatan la memoria de Torreón: restauran 50 monumentos emblemáticos

TORREÓN, COAH.- Con el propósito de conservar el patrimonio histórico y fortalecer la identidad urbana, el Ayuntamiento de Torreón lleva a cabo el Programa Anual de Mantenimiento a Monumentos, mediante el cual se proyecta restaurar 50 piezas emblemáticas antes de finalizar el año.

El director de Servicios Públicos Municipales, Fernando Villarreal Cuéllar, explicó que los trabajos incluyen pintura, resane, soldadura, albañilería, limpieza y retiro de grafiti, según las necesidades de cada estructura.