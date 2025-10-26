Rescatan la memoria de Torreón: restauran 50 monumentos emblemáticos

    Rescatan la memoria de Torreón: restauran 50 monumentos emblemáticos
    Las esculturas de la ciudad reciben mantenimiento integral como parte del programa anual de conservación. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

La Dirección de Servicios Públicos proyecta intervenir 50 piezas escultóricas antes de fin de año. Los trabajos incluyen pintura, resane, soldadura, limpieza y retiro de grafiti

TORREÓN, COAH.- Con el propósito de conservar el patrimonio histórico y fortalecer la identidad urbana, el Ayuntamiento de Torreón lleva a cabo el Programa Anual de Mantenimiento a Monumentos, mediante el cual se proyecta restaurar 50 piezas emblemáticas antes de finalizar el año.

El director de Servicios Públicos Municipales, Fernando Villarreal Cuéllar, explicó que los trabajos incluyen pintura, resane, soldadura, albañilería, limpieza y retiro de grafiti, según las necesidades de cada estructura.

$!Monumentos emblemáticos recuperan su esplendor tras años de exposición al deterioro.
Monumentos emblemáticos recuperan su esplendor tras años de exposición al deterioro. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Entre los monumentos ya atendidos destacan la Fuente del Pensador en la Alameda Zaragoza, además de esculturas dedicadas a Don Braulio Fernández, Pilar Rioja, Cristóbal Colón, La Vid, la Constitución, los Niños Héroes y la Marina.

Las acciones se concentran en puntos de alta afluencia como los bulevares Constitución e Independencia, el Paseo Colón, la Plaza de la Tortuga y la propia Alameda Zaragoza.

$!El Ayuntamiento de Torreón refuerza su compromiso con la preservación del patrimonio urbano.
El Ayuntamiento de Torreón refuerza su compromiso con la preservación del patrimonio urbano. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Villarreal Cuéllar subrayó que este esfuerzo refleja el compromiso del alcalde Román Alberto Cepeda por mantener en buen estado los símbolos que forman parte de la memoria colectiva y la imagen de Torreón, fortaleciendo el orgullo y sentido de pertenencia de sus habitantes.

Moisés Rodríguez

