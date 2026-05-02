Resiste al alza de costos precio de la tortilla en La Laguna

TORREÓN, COAH.- Ante el aumento en el precio de la harina de maíz por parte de las plantas harineras, el precio de la tortilla en la Región Laguna se mantiene entre los 25 y los 32 pesos por kilo. Lo anterior se debe a que aquí la mayoría de las tortillerías produce el alimento a base de maíz nixtamalizado, aseguró el presidente de la Unión de Industriales de la Masa y la Tortilla en La Laguna, José Guadalupe de la Torre.

Señaló que actualmente hay mucha producción de maíz en el país. Indicó que hay estados como Guanajuato que apoyan a sus productores, a tal grado que la tonelada está en cinco mil pesos. En el caso de La Laguna, que no es una zona productora, las compras se realizan entre siete mil 600 y siete mil 800 pesos por tonelada. El dirigente de los industriales de la masa y la tortilla manifestó que, pese a esta producción, lo que sigue agobiando es el tema del agua, la electricidad y el gas, que continúan impactando en los costos de producción. Sin dejar de mencionar el tema salarial, los insumos siguen subiendo. Sin embargo, consideró que no es el momento para aumentar más el precio de la tortilla. El costo del kilo de tortilla se ha manejado desde hace algunos años en niveles similares al precio del litro de leche, tendencia que, dijo, seguramente continuará.

No obstante, señaló que se han incrementado los insumos, las refacciones y los salarios. Aun así, el buen precio del maíz ha permitido que la tortilla se mantenga sin variación en toda La Laguna. El consumo de tortilla en la región se estima en hasta cinco piezas por persona, aunque existen casos en los que no se consume por las llamadas dietas, aseveró.

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