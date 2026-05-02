Resiste al alza de costos precio de la tortilla en La Laguna

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/
    Resiste al alza de costos precio de la tortilla en La Laguna
    El precio del kilo de tortilla se mantiene entre 25 y 32 pesos en la Región Lagunera, pese al aumento en insumos. ARCHIVO

Industriales atribuyen estabilidad al precio del maíz, aunque insumos y servicios siguen presionando

TORREÓN, COAH.- Ante el aumento en el precio de la harina de maíz por parte de las plantas harineras, el precio de la tortilla en la Región Laguna se mantiene entre los 25 y los 32 pesos por kilo.

Lo anterior se debe a que aquí la mayoría de las tortillerías produce el alimento a base de maíz nixtamalizado, aseguró el presidente de la Unión de Industriales de la Masa y la Tortilla en La Laguna, José Guadalupe de la Torre.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/reactivan-bomba-99-del-simas-se-normaliza-el-abasto-de-agua-en-sector-oriente-de-torreon-GE20426909

Señaló que actualmente hay mucha producción de maíz en el país. Indicó que hay estados como Guanajuato que apoyan a sus productores, a tal grado que la tonelada está en cinco mil pesos. En el caso de La Laguna, que no es una zona productora, las compras se realizan entre siete mil 600 y siete mil 800 pesos por tonelada.

El dirigente de los industriales de la masa y la tortilla manifestó que, pese a esta producción, lo que sigue agobiando es el tema del agua, la electricidad y el gas, que continúan impactando en los costos de producción.

Sin dejar de mencionar el tema salarial, los insumos siguen subiendo. Sin embargo, consideró que no es el momento para aumentar más el precio de la tortilla.

El costo del kilo de tortilla se ha manejado desde hace algunos años en niveles similares al precio del litro de leche, tendencia que, dijo, seguramente continuará.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/torreon-se-alista-para-el-primer-simulacro-nacional-2026-pondran-a-prueba-protocolos-FG20405990

No obstante, señaló que se han incrementado los insumos, las refacciones y los salarios. Aun así, el buen precio del maíz ha permitido que la tortilla se mantenga sin variación en toda La Laguna.

El consumo de tortilla en la región se estima en hasta cinco piezas por persona, aunque existen casos en los que no se consume por las llamadas dietas, aseveró.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Canasta Básica
alza de precios

Localizaciones


Región Laguna

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Será este lunes 4 de mayo cuando la Benemérita Escuela Normal de Coahuila celebre su aniversario número 132.

La Benemérita Escuela Normal de Coahuila celebra su historia y a sus maestros
Los centros de rehabilitación siguen reportando anomalías, sin embargo, las autoridades no han considerado que estas sean suficientes para aplicar clausuras.

Coahuila: Se detectan anomalías en 85% de visitas a los anexos
México es Venezuela

México es Venezuela
NosotrAs: Entre juntas y cuidados

NosotrAs: Entre juntas y cuidados

true

POLITICÓN: Caso Rubén Rocha: Tiene la Fiscalía de EU más pruebas de las que el morenismo imagina
La mayoría de la Cámara de Representantes reaccionó a la acusación contra Rocha Moya, señalando que esto apenas comienza.

Crece presión desde Washington: narcoacusación contra México ‘es sólo el principio’
En Coahuila, más de 57 mil trabajadores reportaron al cierre de 2025 estar en búsqueda de un segundo empleo para reforzar sus ingresos.

Sube número de trabajadores que busca un segundo empleo en Coahuila
¿Qué hacer en Saltillo? Carín León y Coque Muñiz en concierto, ópera Il Tabarro y arte sobre la niñez

¿Qué hacer en Saltillo? Carín León y Coque Muñiz en concierto, ópera Il Tabarro y arte sobre la niñez