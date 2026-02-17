Responde La Laguna a vacunación contra sarampión

Torreón
/ 17 febrero 2026
    Responde La Laguna a vacunación contra sarampión
    Personal de salud aplica la vacuna triple viral a niños y adolescentes. SANDRA GÓMEZ

La Jurisdicción Sanitaria No. 6 reporta avance hacia el 95% de cobertura tras confirmarse dos casos en la región

TORREÓN, COAH.- La vacunación contra el sarampión en la región Laguna registra una respuesta “extraordinaria” por parte de la población, lo que ha permitido avanzar hacia la meta del 95 por ciento de cobertura, informó el doctor Salvador Chavarría Vázquez, titular de la Jurisdicción Sanitaria No. 6.

El funcionario explicó que, pese a los desafíos de cobertura identificados, la ciudadanía ha acudido de manera voluntaria a los módulos instalados en distintos puntos de la ciudad, motivada en parte por la experiencia reciente de la pandemia de Covid-19 y el temor a un nuevo brote.

“La respuesta de la sociedad a la vacunación, creo que es por alarma dado la cercanía y el antecedente que tenemos del Covid-19, lo cual hace tener una respuesta extraordinaria de la gente”, señaló.

Actualmente se instalaron módulos permanentes en centros comerciales como Cuatro Caminos, Hipermart y Aurrerá, además de escuelas, centros de salud y la colonia Mayrán, donde recientemente se confirmaron dos casos de sarampión.

$!El doctor Salvador Chavarría habló de la situación de contagios en la Laguna.
El doctor Salvador Chavarría habló de la situación de contagios en la Laguna. SANDRA GÓMEZ

De acuerdo con el reporte oficial, los dos casos confirmados corresponden a un menor de 10 meses y a un joven de 19 años que no estaban vacunados; ambos ya fueron dados de alta. Asimismo, se mantienen bajo sospecha otros dos casos, por lo que se activaron protocolos de vigilancia epidemiológica y seguimiento de contactos para evitar la propagación del virus.

Chavarría Vázquez subrayó que la difusión de información por parte de autoridades sanitarias y medios de comunicación ha sido clave para que las familias se acerquen a inmunizarse. Además, se desplegaron brigadas móviles en zonas de difícil acceso para garantizar que ningún niño o adolescente quede sin protección.

Recordó que la mejor defensa contra el sarampión es la vacuna triple viral (SRP) para niños, mientras que en adultos se recomienda la doble viral, que protege contra sarampión y rubéola.

Las autoridades exhortaron a la población a revisar su cartilla de vacunación y acudir a los módulos en caso de duda sobre su esquema, así como a estar atentos a síntomas y solicitar atención médica inmediata ante cualquier sospecha.

“La prevención es la herramienta más efectiva para proteger a las familias laguneras”, enfatizó.

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

