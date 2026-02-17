Responde La Laguna a vacunación contra sarampión

TORREÓN, COAH.- La vacunación contra el sarampión en la región Laguna registra una respuesta “extraordinaria” por parte de la población, lo que ha permitido avanzar hacia la meta del 95 por ciento de cobertura, informó el doctor Salvador Chavarría Vázquez, titular de la Jurisdicción Sanitaria No. 6.

El funcionario explicó que, pese a los desafíos de cobertura identificados, la ciudadanía ha acudido de manera voluntaria a los módulos instalados en distintos puntos de la ciudad, motivada en parte por la experiencia reciente de la pandemia de Covid-19 y el temor a un nuevo brote.

“La respuesta de la sociedad a la vacunación, creo que es por alarma dado la cercanía y el antecedente que tenemos del Covid-19, lo cual hace tener una respuesta extraordinaria de la gente”, señaló.

Actualmente se instalaron módulos permanentes en centros comerciales como Cuatro Caminos, Hipermart y Aurrerá, además de escuelas, centros de salud y la colonia Mayrán, donde recientemente se confirmaron dos casos de sarampión.