Responde La Laguna a vacunación contra sarampión
La Jurisdicción Sanitaria No. 6 reporta avance hacia el 95% de cobertura tras confirmarse dos casos en la región
TORREÓN, COAH.- La vacunación contra el sarampión en la región Laguna registra una respuesta “extraordinaria” por parte de la población, lo que ha permitido avanzar hacia la meta del 95 por ciento de cobertura, informó el doctor Salvador Chavarría Vázquez, titular de la Jurisdicción Sanitaria No. 6.
El funcionario explicó que, pese a los desafíos de cobertura identificados, la ciudadanía ha acudido de manera voluntaria a los módulos instalados en distintos puntos de la ciudad, motivada en parte por la experiencia reciente de la pandemia de Covid-19 y el temor a un nuevo brote.
TE PUEDE INTERESAR: AHMSA requerirá inversión inmediata de 2 mdd para volver a operar: CMIC
“La respuesta de la sociedad a la vacunación, creo que es por alarma dado la cercanía y el antecedente que tenemos del Covid-19, lo cual hace tener una respuesta extraordinaria de la gente”, señaló.
Actualmente se instalaron módulos permanentes en centros comerciales como Cuatro Caminos, Hipermart y Aurrerá, además de escuelas, centros de salud y la colonia Mayrán, donde recientemente se confirmaron dos casos de sarampión.
De acuerdo con el reporte oficial, los dos casos confirmados corresponden a un menor de 10 meses y a un joven de 19 años que no estaban vacunados; ambos ya fueron dados de alta. Asimismo, se mantienen bajo sospecha otros dos casos, por lo que se activaron protocolos de vigilancia epidemiológica y seguimiento de contactos para evitar la propagación del virus.
Chavarría Vázquez subrayó que la difusión de información por parte de autoridades sanitarias y medios de comunicación ha sido clave para que las familias se acerquen a inmunizarse. Además, se desplegaron brigadas móviles en zonas de difícil acceso para garantizar que ningún niño o adolescente quede sin protección.
TE PUEDE INTERESAR: Felino deja más de 30 aves muertas en Ramos Arizpe; refuerzan vigilancia
Recordó que la mejor defensa contra el sarampión es la vacuna triple viral (SRP) para niños, mientras que en adultos se recomienda la doble viral, que protege contra sarampión y rubéola.
Las autoridades exhortaron a la población a revisar su cartilla de vacunación y acudir a los módulos en caso de duda sobre su esquema, así como a estar atentos a síntomas y solicitar atención médica inmediata ante cualquier sospecha.
“La prevención es la herramienta más efectiva para proteger a las familias laguneras”, enfatizó.