Restablecen servicio eléctrico en el HGZ Nº 16 de Torreón tras corte programado

Torreón
/ 13 octubre 2025
    Restablecen servicio eléctrico en el HGZ Nº 16 de Torreón tras corte programado
    Pacientes y trabajadores recibieron información oportuna sobre la interrupción temporal del suministro eléctrico. FOTO: CORTESÍA

El IMSS informó que el servicio se restableció sin incidentes y que se tomaron medidas preventivas para garantizar la atención de pacientes.

Torreón, Coahuila. – La Representación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila informó sobre un corte de energía eléctrica en el Hospital General de Zona (HGZ) Nº 16 de Torreón, ocurrido este lunes debido a una falla en el equipo que abastece de energía al nosocomio.

Según el IMSS, el proveedor encargado del suministro programó un corte generalizado a las 17:00 horas para realizar las reparaciones correspondientes, con una duración estimada de aproximadamente 30 minutos.

El hospital informó oportunamente a derechohabientes y trabajadores, tomando todas las previsiones necesarias para evitar contingencias durante la interrupción del servicio. Sin embargo, las maniobras del proveedor se prolongaron más de lo planeado, lo que obligó a solicitar apoyo a otras unidades médicas y reprogramar algunos servicios.

El suministro eléctrico se restableció poco antes de las 19:00 horas, sin que se registraran incidentes, y actualmente el HGZ Nº 16 opera con normalidad.

El IMSS agradeció la comprensión de la población y reiteró que se mantienen los protocolos de seguridad y atención en todo momento.

