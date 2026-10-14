Revisa Riquelme proyectos de desarrollo urbano ante crecimiento de Torreón

TORREÓN, COAH.- Ante las necesidades de infraestructura y servicios que plantea el crecimiento de Torreón, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís sostuvo una reunión de trabajo con integrantes del Consejo Directivo del Instituto Municipal de Planeación y Competitividad (Implan), para revisar los proyectos que integran la agenda de desarrollo urbano y determinar cuáles requieren ajustes o mayor seguimiento. Durante el encuentro, realizado este miércoles, se analizaron los avances de las distintas comisiones del organismo, con la intención de establecer prioridades y definir acciones que puedan comenzar a aplicarse en el corto plazo, sin perder de vista las necesidades que enfrentará la ciudad en los próximos años.

Entre los asuntos abordados destacan la actualización de la normatividad urbana, el fortalecimiento de la vinculación entre universidades y empresas, el seguimiento de temas internacionales y la elaboración de programas estratégicos para mejorar la atención integral de los adultos mayores. Riquelme Solís señaló que la revisión permitirá identificar el estado que guardan las propuestas y establecer tiempos para su desarrollo, considerando tanto las demandas actuales como las proyecciones de crecimiento de Torreón a mediano y largo plazo. Uno de los puntos que también se puso sobre la mesa fue la necesidad de ampliar las áreas verdes, mediante la identificación de espacios públicos que puedan aprovecharse bajo criterios ambientales y de ordenamiento urbano.

Asimismo, se planteó dar seguimiento a proyectos relacionados con vivienda, educación, empleo y atención a grupos vulnerables, particularmente aquellos que permitan contar con espacios accesibles y mejores condiciones de movilidad para la población. El Alcalde indicó que continuará el trabajo con las comisiones del Implan para revisar la viabilidad de las propuestas, establecer plazos y avanzar en una planeación urbana que responda a las necesidades de la ciudad.

Temas

Crecimiento Desarrollo Infraestructura

Localizaciones

Coahuila Torreón

Organizaciones

Implan

