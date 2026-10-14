Revisa Riquelme proyectos de desarrollo urbano ante crecimiento de Torreón

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    Revisa Riquelme proyectos de desarrollo urbano ante crecimiento de Torreón
    El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís se reunió con integrantes del Consejo Directivo del Implan para revisar proyectos de desarrollo urbano y establecer prioridades para Torreón. SANDRA GÓMEZ

El Alcalde se reunió con el Consejo Directivo del Implan para evaluar propuestas

TORREÓN, COAH.- Ante las necesidades de infraestructura y servicios que plantea el crecimiento de Torreón, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís sostuvo una reunión de trabajo con integrantes del Consejo Directivo del Instituto Municipal de Planeación y Competitividad (Implan), para revisar los proyectos que integran la agenda de desarrollo urbano y determinar cuáles requieren ajustes o mayor seguimiento.

Durante el encuentro, realizado este miércoles, se analizaron los avances de las distintas comisiones del organismo, con la intención de establecer prioridades y definir acciones que puedan comenzar a aplicarse en el corto plazo, sin perder de vista las necesidades que enfrentará la ciudad en los próximos años.

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Entre los asuntos abordados destacan la actualización de la normatividad urbana, el fortalecimiento de la vinculación entre universidades y empresas, el seguimiento de temas internacionales y la elaboración de programas estratégicos para mejorar la atención integral de los adultos mayores.

Riquelme Solís señaló que la revisión permitirá identificar el estado que guardan las propuestas y establecer tiempos para su desarrollo, considerando tanto las demandas actuales como las proyecciones de crecimiento de Torreón a mediano y largo plazo.

Uno de los puntos que también se puso sobre la mesa fue la necesidad de ampliar las áreas verdes, mediante la identificación de espacios públicos que puedan aprovecharse bajo criterios ambientales y de ordenamiento urbano.

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Entre los asuntos abordados destaca la identificación de espacios públicos que puedan destinarse a áreas verdes, bajo criterios ambientales y de ordenamiento urbano. SANDRA GÓMEZ

Asimismo, se planteó dar seguimiento a proyectos relacionados con vivienda, educación, empleo y atención a grupos vulnerables, particularmente aquellos que permitan contar con espacios accesibles y mejores condiciones de movilidad para la población.

El Alcalde indicó que continuará el trabajo con las comisiones del Implan para revisar la viabilidad de las propuestas, establecer plazos y avanzar en una planeación urbana que responda a las necesidades de la ciudad.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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